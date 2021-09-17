Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda yeni paylaşım! Fit hali ilgi odağı oldu...

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın bir erkek bebeği olacak. İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda son paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen Aslışah Alkoçlar'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Aslışah'ın son paylaşımı...