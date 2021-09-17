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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni paylaşım! Fit hali ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 17.09.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 09:07

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni paylaşım! Fit hali ilgi odağı oldu...

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın bir erkek bebeği olacak. İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda son paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen Aslışah Alkoçlar'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Aslışah'ın son paylaşımı...

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda yeni paylaşım! Fit hali ilgi odağı oldu...

Yeşilçam yıldızlarından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, sosyal medyada verdiği samimi pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda yeni paylaşım! Fit hali ilgi odağı oldu...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından kabul edilen Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar da tıpkı anneannesi gibi güzelliğiyle baş döndürüyor.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda yeni paylaşım! Fit hali ilgi odağı oldu...

Şimdilerde karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar, annelik heyecanı yaşıyor. Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda yeni paylaşım! Fit hali ilgi odağı oldu...

Aslışah Alkoçlar, sevgilisi Kaan Demirağ ile 2021'in Şubat ayında dünyaevine girdi.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda yeni paylaşım! Fit hali ilgi odağı oldu...

Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğu haberini duyuran Aslışah Alkoçlar, sevenlerini heyecanlandırdı.

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