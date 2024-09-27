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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar’ın altın saçlı oğlu Cem 3 yaşına girdi! “İlk aşkım, canım oğlum, en yakın arkadaşım”
Giriş Tarihi: 27.09.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:48

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar’ın altın saçlı oğlu Cem 3 yaşına girdi! “İlk aşkım, canım oğlum, en yakın arkadaşım”

Aslışah Alkoçlar'dan oğlu Cem'e duygusal sözler… Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında. Ailesiyle Dubaide yaşayan sosyetik güzel oğlu Cem için küçük bir kutlama yaptı. 31 yaşındaki iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, altın saçlı oğlu Cem'in doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın oğlu Cem'e takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte 3 yaşına giren minik Cem'in doğum günü partisi…

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın altın saçlı oğlu Cem 3 yaşına girdi! İlk aşkım, canım oğlum, en yakın arkadaşım

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çiftinin oğlu Cem yeni yaşına girdi.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın altın saçlı oğlu Cem 3 yaşına girdi! İlk aşkım, canım oğlum, en yakın arkadaşım

Uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti, 2021 yılında oğulları Cem'e kavuşmuştu.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın altın saçlı oğlu Cem 3 yaşına girdi! İlk aşkım, canım oğlum, en yakın arkadaşım

Çiftin çocukları Cem bugün 3 yaşına girdi.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın altın saçlı oğlu Cem 3 yaşına girdi! İlk aşkım, canım oğlum, en yakın arkadaşım

Son olarak Dubaide yaşayan aile, küçük bir kutlama yaptı.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın altın saçlı oğlu Cem 3 yaşına girdi! İlk aşkım, canım oğlum, en yakın arkadaşım

Minik Cem hem okul arkadaşlarıyla hem de ailesiyle yeni yaşını kutladı.

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