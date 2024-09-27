Giriş Tarihi: 27.09.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
11:48
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar’ın altın saçlı oğlu Cem 3 yaşına girdi! “İlk aşkım, canım oğlum, en yakın arkadaşım”
Aslışah Alkoçlar'dan oğlu Cem'e duygusal sözler… Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında. Ailesiyle Dubaide yaşayan sosyetik güzel oğlu Cem için küçük bir kutlama yaptı. 31 yaşındaki iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, altın saçlı oğlu Cem'in doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın oğlu Cem'e takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte 3 yaşına giren minik Cem'in doğum günü partisi…