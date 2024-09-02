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Haberler Galeri Huzuru maneviyatta bulan Yaşar Alptekin'in dört katlı villası adeta müzeyi andırıyor! İşte Yaşar Alptekin'in saray yavrusu...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 11:20

Huzuru maneviyatta bulan Yaşar Alptekin'in dört katlı villası adeta müzeyi andırıyor! İşte Yaşar Alptekin'in saray yavrusu...

Son olarak ihanet itirafları ile çok konuşulan Yaşar Alptekin uzun zamandır bambaşka bir hayat yaşıyor. Yer aldığı Yeşilçam filmlerinden de tanıdığımız bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş huzuru maneviyatta bulmuştu. Yaşantısında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin son olarak bir camide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini anlatmıştı. Yaşar Alptekin müzeyi andıran 4 katlı evinin kapısını merak edenler için açtı. İşte dekorasyonuyla dikkat çeken Yaşar Alptekin'in villası...

Huzuru maneviyatta bulan Yaşar Alptekin’in dört katlı villası adeta müzeyi andırıyor! İşte Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Manken ve oyuncu Yaşar Alptekin her şeyi ardından bırakmış ve maneviyata yönelmişti.

Huzuru maneviyatta bulan Yaşar Alptekin’in dört katlı villası adeta müzeyi andırıyor! İşte Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Yaşar Alptekin, son olarak Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde verdiği vaazı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Huzuru maneviyatta bulan Yaşar Alptekin’in dört katlı villası adeta müzeyi andırıyor! İşte Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Yaşar Alptekin, verdiği vaazda cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemini anlatmıştı.

Huzuru maneviyatta bulan Yaşar Alptekin’in dört katlı villası adeta müzeyi andırıyor! İşte Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Kendine bambaşka bir hayat kuran Yaşar Alptekin evinin kapısını merak edenler için açtı.

Huzuru maneviyatta bulan Yaşar Alptekin’in dört katlı villası adeta müzeyi andırıyor! İşte Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Yaşar Alptekin'in eşi ile yaşadığı 4 katlı villası adeta bir müze gibi.

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