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Haberler Galeri İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali meğer...

İbo ve filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı meğer...

İbo ile filminin Oya'sını hatırladınız mı? Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise ile 'ın üstlendiği filminde mavi gözleri ve kısacık saçlarıyla dikkat çeken güzel gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta isimlerinden. Usta yazar 'nin kızı 'nin kızının ünlü şarkıcı olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İbo ile Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi... İşte ...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:46
İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali meğer...

İbo ile filminin Oya'sını hatırladınız mı? Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise ile 'ın üstlendiği filminde mavi gözleri ve kısacık saçlarıyla dikkat çeken güzel gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta isimlerinden. Usta yazar 'nin kızı 'nin kızının ünlü şarkıcı olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İbo ile Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi... İşte ...

İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali meğer...

CEYLAN VE KIZI MELODİ

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İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali meğer...
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İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali meğer...

EMİNE ÜN VE DURU

İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali meğer...
İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali meğer...

KİBARİYE VE KIZI BİRGÜL

İbo ve Güllüşah filminin Oya'sı ünlü şarkıcının annesi çıktı... İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali meğer...
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