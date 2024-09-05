İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal’ın eşinin ayakkabıları gündeme oturdu! Ünlülerin kıyafet ve ayakkabı tercihleri alay konusu oldu!

Zuhal Topal'ın mini etekli tarzı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmezken, bazı takipçiler ise tam not verdi.

İBRAHİM BÜYÜKAK VE EŞİNE YORUM YAĞDI: DENİZDEN MAYOYLA ÇIKMIŞ GİBİ...

Düşük bel modasına uyma kararı alan Büyükak'ın eşi psikolog Nurdan Büyükak'ın kombiniyse dillere düştü. Bazı takipçiler, "olmamış, hiç yakışmamış", "denizden mayoyla çıkmış gibi" ve "Bu elbise kendinize yakıştırarak nasıl giydiniz" gibi yorumlarda bulundu.