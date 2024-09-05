Giriş Tarihi: 05.09.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
19:43
İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal’ın eşinin ayakkabıları gündeme oturdu! Ünlülerin kıyafet ve ayakkabı tercihleri alay konusu oldu!
Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, dün Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli törenle dünyaevine girdi. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe ünlü isimler de akın etti. Ünlü isimler birbirleriyle şıklık yarışına girdi. Ancak bazı isimlerin tercih ettiği kombinler sosyal medyada bazı takipçilerin alay konusu oldu. Magazin gündemine ise iki ünlü isim ve eşlerinin tercih ettikleri kombinler gündeme oturdu. Önce İbrahim Büyükak ve eşi, ardından da Zuhal Topal ve eşinin tercihleri gündeme bomba gibi düştü. İşte İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal'ın sosyal medyada çok konuşulan düğün kombinleri!