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Haberler Galeri İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal’ın eşinin ayakkabıları gündeme oturdu! Ünlülerin kıyafet ve ayakkabı tercihleri alay konusu oldu!
Giriş Tarihi: 05.09.2024 19:29 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 19:43

İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal’ın eşinin ayakkabıları gündeme oturdu! Ünlülerin kıyafet ve ayakkabı tercihleri alay konusu oldu!

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, dün Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli törenle dünyaevine girdi. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe ünlü isimler de akın etti. Ünlü isimler birbirleriyle şıklık yarışına girdi. Ancak bazı isimlerin tercih ettiği kombinler sosyal medyada bazı takipçilerin alay konusu oldu. Magazin gündemine ise iki ünlü isim ve eşlerinin tercih ettikleri kombinler gündeme oturdu. Önce İbrahim Büyükak ve eşi, ardından da Zuhal Topal ve eşinin tercihleri gündeme bomba gibi düştü. İşte İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal'ın sosyal medyada çok konuşulan düğün kombinleri!

İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal’ın eşinin ayakkabıları gündeme oturdu! Ünlülerin kıyafet ve ayakkabı tercihleri alay konusu oldu!

25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ve 55 yaşındaki Acun Ilıcalı Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Altunkaya, düğünde tercih ettiği gelinliklerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal’ın eşinin ayakkabıları gündeme oturdu! Ünlülerin kıyafet ve ayakkabı tercihleri alay konusu oldu!

Altunkaya'nın düğünde giydiği dünyaca ünlü bir markaya ait olan gelinliğin fiyatı 87 bin 200 TL.

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İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal’ın eşinin ayakkabıları gündeme oturdu! Ünlülerin kıyafet ve ayakkabı tercihleri alay konusu oldu!

ÜNLÜLER ŞIKLIK YARIŞINA GİRDİ

Ünlü isimler de bu düğüne akın etti. Ünlüler birbiriyle adeta şıklık yarışına girdi.

İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal’ın eşinin ayakkabıları gündeme oturdu! Ünlülerin kıyafet ve ayakkabı tercihleri alay konusu oldu!

DİKKAT ÇEKEN KOMBİNLER

Sosyal medyada takipçiler, iki ünlü ismin kombinlerini değerlendirdi. İbrahim Büyükak ve eşinin kombinleri alay konusu olurken Zuhal Topal'ın kıyafeti ve eşinin ayakkabısı da dikkat çekenler arasında yer aldı.

İbrahim Büyükak ve Zuhal Topal’ın eşinin ayakkabıları gündeme oturdu! Ünlülerin kıyafet ve ayakkabı tercihleri alay konusu oldu!

Zuhal Topal'ın mini etekli tarzı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmezken, bazı takipçiler ise tam not verdi.

İBRAHİM BÜYÜKAK VE EŞİNE YORUM YAĞDI: DENİZDEN MAYOYLA ÇIKMIŞ GİBİ...

Düşük bel modasına uyma kararı alan Büyükak'ın eşi psikolog Nurdan Büyükak'ın kombiniyse dillere düştü. Bazı takipçiler, "olmamış, hiç yakışmamış", "denizden mayoyla çıkmış gibi" ve "Bu elbise kendinize yakıştırarak nasıl giydiniz" gibi yorumlarda bulundu.

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