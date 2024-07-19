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Haberler Galeri İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, acı günü gözyaşlarıyla anlattı! "2.5 saat yalnız başına beklemiş"
Giriş Tarihi: 19.07.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 12:47

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, acı günü gözyaşlarıyla anlattı! "2.5 saat yalnız başına beklemiş"

Dillere plesenk olan şarkılarıyla hafızalara kazınan arabesk fantezi müziğin sevilen ismi İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybetmişti. 8 yıl önce aramızdan ayrılan ünlü şarkıcının eşi Filiz Erkal, yıllar sonra konuştu. Erkal, katıldığı bir programda eşini kaybettiği günü anlattı. Acılı eşin sözleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, acı günü gözyaşlarıyla anlattı! 2.5 saat yalnız başına beklemiş

Emine Ün ile başrolünde yer aldığı Canısı filmiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Ancak ünlü isimden ne yazık ki acı haber gelmişti. İbrahim Erkal 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetmiş ve yere kafasını vurduktan sonra beyin kanaması geçirmişti. Usta şarkıcı, ne yazık ki 30 günlük yaşam savaşını kaybederek dünyaya gözlerini kapamıştı.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, acı günü gözyaşlarıyla anlattı! 2.5 saat yalnız başına beklemiş

Henüz 49 yaşındayken yaşamını yitiren ünlü şarkıcı sevenlerini yıkmıştı.

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İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, acı günü gözyaşlarıyla anlattı! 2.5 saat yalnız başına beklemiş

Dilara Hatice Erkal, Levent Erkal ve Elif Su Erkal adında üç çocuğu olan ünlü ismin yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşi Filiz Erkal, bir Youtube programına konuk oldu.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, acı günü gözyaşlarıyla anlattı! 2.5 saat yalnız başına beklemiş

Ölümünün üzerinden 8 yıl geçen İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, hayatının en acı gününü ilk kez anlattı.

İşte Filiz Erkan'ın yürek yakan açıklamaları...

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, acı günü gözyaşlarıyla anlattı! 2.5 saat yalnız başına beklemiş

"2.5 SAAT YALNIZ BAŞINA BEKLEMİŞ"

"Kaybettiğim gün evden akşam 21:00'de çıktı. Akşam 00:00'da da giriş yapmış. Hiçbir şeyi yoktu. Hasta olsa beklersin... O 40 günlük süreçte de alıştırdı...
Beni en çok üzen 2,5 saat otoparkta kimsesiz kalışıydı... Ben onu normalde hep arardım. O gün de bebek çok fazla ağladı, huzursuzdu. Onunla birlikte uyuyup kalmışım. Telefona uyandım. Komşum kızını doktora götürüyor, İbrahim'i yerde görüyor. Güvenlik aradı beni. Benim de teyzemle yardımcım yanımdaydı. Onlar indiler. İnen, gelmedi... Bebek var inemiyorum. Ambulans geliyor, polis geliyor. Yukarıdan izliyorum ama inemiyorum. Bir şey olduğunu fark ettim tabii. Teyzem çıkınca 'İbrahim Abi'nin tansiyonu yükselmiş' diye söyledi. İnanmadım. Sonra hastaneye gidince..."

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