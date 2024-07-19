Giriş Tarihi: 19.07.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
12:47
İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, acı günü gözyaşlarıyla anlattı! "2.5 saat yalnız başına beklemiş"
Dillere plesenk olan şarkılarıyla hafızalara kazınan arabesk fantezi müziğin sevilen ismi İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybetmişti. 8 yıl önce aramızdan ayrılan ünlü şarkıcının eşi Filiz Erkal, yıllar sonra konuştu. Erkal, katıldığı bir programda eşini kaybettiği günü anlattı. Acılı eşin sözleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.