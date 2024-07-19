İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, acı günü gözyaşlarıyla anlattı! "2.5 saat yalnız başına beklemiş"

"2.5 SAAT YALNIZ BAŞINA BEKLEMİŞ"

"Kaybettiğim gün evden akşam 21:00'de çıktı. Akşam 00:00'da da giriş yapmış. Hiçbir şeyi yoktu. Hasta olsa beklersin... O 40 günlük süreçte de alıştırdı...

Beni en çok üzen 2,5 saat otoparkta kimsesiz kalışıydı... Ben onu normalde hep arardım. O gün de bebek çok fazla ağladı, huzursuzdu. Onunla birlikte uyuyup kalmışım. Telefona uyandım. Komşum kızını doktora götürüyor, İbrahim'i yerde görüyor. Güvenlik aradı beni. Benim de teyzemle yardımcım yanımdaydı. Onlar indiler. İnen, gelmedi... Bebek var inemiyorum. Ambulans geliyor, polis geliyor. Yukarıdan izliyorum ama inemiyorum. Bir şey olduğunu fark ettim tabii. Teyzem çıkınca 'İbrahim Abi'nin tansiyonu yükselmiş' diye söyledi. İnanmadım. Sonra hastaneye gidince..."