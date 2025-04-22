Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
16:24
İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya'da da şubesi var...
Arabesk müziğin unutulmaz ismi İbrahim Erkal'ın 2017 yılında hayatını kaybetmesinin ardından derin bir sessizliğe bürünen eşi Filiz Erkal, uzun yıllar kameralardan uzak bir yaşam sürdü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında içini döken Erkal, hem eşine duyduğu özlemi anlattı hem de yeni işi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakın Filiz Erkal bir yıldır ne yapıyor!