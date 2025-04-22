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Haberler Galeri İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya'da da şubesi var...
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:24

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya'da da şubesi var...

Arabesk müziğin unutulmaz ismi İbrahim Erkal'ın 2017 yılında hayatını kaybetmesinin ardından derin bir sessizliğe bürünen eşi Filiz Erkal, uzun yıllar kameralardan uzak bir yaşam sürdü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında içini döken Erkal, hem eşine duyduğu özlemi anlattı hem de yeni işi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakın Filiz Erkal bir yıldır ne yapıyor!

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya’da da şubesi var...

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşmesi sonucu fenalaşarak yere yığılmıştı.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya’da da şubesi var...

Başını betona çarpan Erkal, beyin kanaması geçirmesi sonucununda hayatını kaybetmişti.

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İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya’da da şubesi var...

Eşinin vefatıyla sarsılan Filiz Erkal, bir süre gözlerden uzak kalmıştı.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya’da da şubesi var...

"İYİ Kİ DE İBRAHİM'LE EVLENMİŞİM"

Geçen günlerde bir televizyon programına konuk olan Filiz Erkal, uzun zaman sonra vefat eden eşi İbrahim Erkal'a olan özlemini ve yaşadığı acıyı dile getirdi. İlk olarak evliliğinden bahseden Erkal, "Ben 21 yaşında evlendim. İyi ki evlenmişim çocuklarımla birlikte büyüdüm. İyi ki de İbrahim'le evlenmişim. Hiç o konuda beni üzmedi, kırmadı. Güzel bir eşti'' dedi.

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya’da da şubesi var...

"BİR YANIMIZ HEP EKSİK"

Eşini kaybettikten sonra yaşadığı acıyı anlatan Filiz Erkal, Eşi için salonda ayrı bir alan tasarlayan Erkal, ''Bir yanımız hep eksik. İbrahim'i kaybettiğimizde kızım Elif Su 11 günlüktü. Tam 40'ı olduğu gün, 41. gününde vefat etti. 8 sene oldu zor...