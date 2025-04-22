İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya’da da şubesi var...

"İYİ Kİ DE İBRAHİM'LE EVLENMİŞİM"

Geçen günlerde bir televizyon programına konuk olan Filiz Erkal, uzun zaman sonra vefat eden eşi İbrahim Erkal'a olan özlemini ve yaşadığı acıyı dile getirdi. İlk olarak evliliğinden bahseden Erkal, "Ben 21 yaşında evlendim. İyi ki evlenmişim çocuklarımla birlikte büyüdüm. İyi ki de İbrahim'le evlenmişim. Hiç o konuda beni üzmedi, kırmadı. Güzel bir eşti'' dedi.