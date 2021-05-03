İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile resmi nikah kıydı mı? İbrahim Tatlıses geri adım attı...

İbrahim Tatlıses'in kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiği yönündeki itirafı programına damga vurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası ayrıntılar herkesi şaşırttı. İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Ebru Yaşar'ın "Sen nikâhlanmışsın" sözlerinin ardından yanından ayırmadığı sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses geri adım attı. Programında "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" diyen İbrahim Tatlıses yaptığı son açıklama ile şaşkınlık yarattı. Peki İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile resmi nikah kıydı mı? İşte İbrahim Tatlıses'in resmi nikah yanıtı...