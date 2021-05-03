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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile resmi nikah kıydı mı? İbrahim Tatlıses geri adım attı...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 12:39

43 yaş küçük sevgilisi ile resmi nikah kıydı mı? İbrahim Tatlıses geri adım attı...

'in kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ile evlendiği yönündeki itirafı programına damga vurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası ayrıntılar herkesi şaşırttı. İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan 'ın "Sen nikâhlanmışsın" sözlerinin ardından yanından ayırmadığı sevgilisi Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses geri adım attı. Programında "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" diyen İbrahim Tatlıses yaptığı son açıklama ile şaşkınlık yarattı. Peki ile resmi nikah kıydı mı? İşte ...

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile resmi nikah kıydı mı? İbrahim Tatlıses geri adım attı...

'in kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ile evlendiği yönündeki itirafı programına damga vurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası ayrıntılar herkesi şaşırttı.

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile resmi nikah kıydı mı? İbrahim Tatlıses geri adım attı...

'in programına konuk olan 'ın "Sen nikâhlanmışsın" sözlerinin ardından yanından ayırmadığı sevgilisi ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses geri adım attı.

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İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile resmi nikah kıydı mı? İbrahim Tatlıses geri adım attı...

Programında "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" diyen yaptığı son açıklama ile şaşkınlık yarattı.

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile resmi nikah kıydı mı? İbrahim Tatlıses geri adım attı...

Peki 43 yaş küçük sevgilisi ile resmi nikah kıydı mı? İşte ...

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile resmi nikah kıydı mı? İbrahim Tatlıses geri adım attı...

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