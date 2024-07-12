Giriş Tarihi: 12.07.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
11:30
İbrahim Tatlıses Harbiye'de gözyaşlarına boğuldu! 'Helallik' isteyen İbrahim Tatlıses'i dinleyenler arasında oğlu Ahmet Tatlıses dikkat çekti!
Son günlerde İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında yaşananlar magazin gündeminde oldukça ses getirmişti... Dilan Çıtak Tatlıses'in babasını hedef aldığı sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı" açıklamasını yapmıştı. Dün akşam Harbiye'de konser veren İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında en küçük kızı Elif Ada Tatlıses ile annesi Ayşegül Yıldız da vardı. İbrahim Tatlıses'in Harbiye konserindeki en dikkat çeken isim ise neredeyse kanlı bıçaklı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses oldu. Yakın zamanda bir ameliyat geçireceğini açıklayan ve gözyaşlarıyla sevenlerinden 'Helallik' isteyen İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses ile barıştığı da ortaya çıkmış oldu...