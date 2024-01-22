İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın ikiz torunları dünyaya geldi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu!

İbrahim Tatlıses bir kez daha dede oldu! Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlenmişti. Mutlu birlikteliği olan çift, şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, ikiz erkek bebeklerine kavuştu. 2021 yılında görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den ikiz bebek müjdesi gelmişti! Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli bu süreci takipçileriyle sık sık paylaşmıştı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin ikizleri sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bebeklerine kavuşan çifti, aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmadı. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bebeklerinin ismini de duyurmuştu. Çift ikizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğerine ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını verdi. Survivor yarışmasıyla adını duyuran Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz, Tatlıses çiftini doğumdan önce hastanede ziyaret ettiği anları paylaştı. BABY SHOWER PARTİSİ Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kala Yasemin Şefkatli, baby shower partisi düzenlemişti. 571 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili sık sık açıklamalar yapan ünlü isim, son olarak eşinin kendisine yaptığı bir sürprizi takipçileriyle paylaşmıştı. İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptırdı. O anları Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayhan Şefkatli, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 'İDO UYURKEN DÖVMESİNİ ÇEKTİM' İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptırdı. Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Eşi uyurken dövmesinin bir fotoğrafını çekip; Instagram sayfasının hikayeler bölümünden 'İdo uyurken dövmesini çektim. Sabah sabah bir duygusallık yaşandı' mesajıyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İLK MÜDAHALE YİNE EŞİNDEN GELDİ Geçen günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yapan İdo Tatlıses, rahatsızlandı. Serum alan ünlü şarkıcıya yine ilk müdahale eşi Yasemin Şefkatli'den gelmişti. ÖNCE AYAK MASAJI SONRA SİRKELİ SU… Ateşi yükselen şarkıcıya, önce masaj yapan Şefkatli ardından da sirkeli su yaparak ateşini düşürmeye çalıştı. 'BEN MİYİM HAMİLE O MU BELLİ DEĞİL' Bir paylaşım yapan İdo Tatlıses, 'Ben miyim hamile o mu belli değil' diyerek eşine esprili bir dille takıldı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Müjdeli haber ise sürpriz bir şekilde öğrenilmişti. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, oğlu ve gelininin ikiz bebek beklediğini duyurmuştu. İlk açıklamayı İbrahim Tatlıses'in duyurmasının ardından Yasemin Şefkatli, kayınpederine tatlı bir sitemde bulunmuştu. Fenomen, 'Kayınbabam İbrahim Tatlıses, bizden erken davrandı, hamileliğimi ve ikiz bebek sürprizini açıkladı. Çok sevindiği ve çok heyecanlandığı için bizden önce davrandı' demişti. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Yasemin Şefkatli, 2. evlilik yıl dönümlerinde eşi İdo Tatlıses'e övgüler yağdırdı. Yasemin Şefkatli, 'Bu müthiş adamla evleneli iki yıl olmuş, o kadar hızlı geçti ki seninle zaman... iyi ki aile olduk ve şimdi de büyüyoruz daha doğmadan çok şanslı iki bebeye sesleniyorum, nefis bir babanız olacak. Seni çoook seviyorumm Dodi! Nice güzel yıllarımız olsun el ele, göz göze.' dedi. İdo Tatlıses de eşinin bu paylaşımına 'Yaso bitirdin beni sabah sabah' sözleriyle yanıt verdi.