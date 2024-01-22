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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın ikiz torunları dünyaya geldi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 14:31

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın ikiz torunları dünyaya geldi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu!

SON DAKİKA: 2021 yılında görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den ikiz bebek müjdesi gelmişti! Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli'nin bebekleri dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses baba oldu! Çift ikizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğerine ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını verdi. İşte ikiz bebek sevinci yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin son karesi...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın ikiz torunları dünyaya geldi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu!

İbrahim Tatlıses bir kez daha dede oldu! Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleri dünyaya geldi.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın ikiz torunları dünyaya geldi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlenmişti.

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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın ikiz torunları dünyaya geldi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu!

Mutlu birlikteliği olan çift, şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın ikiz torunları dünyaya geldi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu!

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, ikiz erkek bebeklerine kavuştu.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın ikiz torunları dünyaya geldi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu!

2021 yılında görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den ikiz bebek müjdesi gelmişti!

SON DAKİKA