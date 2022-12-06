İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara müzeye dönüştürüldü!

İbrahim Tatlıses'in doğduğu Şanlıurfa kent merkezindeki mağara, Haliliye Belediyesi tarafından müzeye dönüştürüldü. İbrahim Tatlıses'in büyüdüğü mağaranın turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı. Ünlü şarkıcısının doğduğu mağara restore edildi ve müzeye, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismi verildi. İşte İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara Tatlıses, 'Mağarada doğdum, iyi ki de mağarada doğmuşum ya orada doğmasam, sarayda doğsam kim bilir ne olurdu?' demişti. 'Benim için mağara çok önemli' ifadelerini kullanan şarkıcı, 'Mağarada doğduğum için iftihar ediyorum. Anam beni orada doğurdu çünkü evi yoktu, altında çulu yoktu fakir bir ailenin çocuğuydum' sözlerini kullanmıştı.