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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara müzeye dönüştürüldü!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:44

İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara müzeye dönüştürüldü!

İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses'in doğup büyüdüğü Şanlıurfa'daki mağara müzeye dönüştürüldü.

İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara müzeye dönüştürüldü!

İbrahim Tatlıses'in doğduğu Şanlıurfa kent merkezindeki mağara, Haliliye Belediyesi tarafından müzeye dönüştürüldü.

İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara müzeye dönüştürüldü!

İbrahim Tatlıses'in büyüdüğü mağaranın turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.

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İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara müzeye dönüştürüldü!

Ünlü şarkıcısının doğduğu mağara restore edildi ve müzeye, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismi verildi.

İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara müzeye dönüştürüldü!

İşte İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara

İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara müzeye dönüştürüldü!

Tatlıses, "Mağarada doğdum, iyi ki de mağarada doğmuşum ya orada doğmasam, sarayda doğsam kim bilir ne olurdu?" demişti.

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