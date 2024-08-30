Giriş Tarihi: 30.08.2024 15:09
İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle hayranlık uyandırdı! Maşallah tam bir esmer güzeli...
İbrahim Tatlıses'in çocuklarından sonra şimdilerde torunları da çok konuşuyor. İdo Tatlıses'in minik ikizleri ilgi odağı ama siz bir de İbrahim Tatlıses'in güzel torunu Berfin'i görün. Kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha olan İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin tam bir esmer güzeli. İşte görenlerin "Maşallah" demeden edemediği İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin...