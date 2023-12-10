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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin kendine hayran bıraktı! Tam bir esmer güzeli!
Giriş Tarihi: 10.12.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 06:27

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin kendine hayran bıraktı! Tam bir esmer güzeli!

İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin sosyal medyayı salladı. İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı. İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'in fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle büyüledi. İşte görenlerin "Maşallah" demeden edemediği esmer güzeli Berfin...

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kendine hayran bıraktı! Tam bir esmer güzeli!

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi kadar özel hayatı, ailesi de konuşuluyor. Tatlıses'in son olarak torunu Berfin gündem oldu.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kendine hayran bıraktı! Tam bir esmer güzeli!

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor.

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İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kendine hayran bıraktı! Tam bir esmer güzeli!

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kendine hayran bıraktı! Tam bir esmer güzeli!

İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'in fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin ilgi odağı oldu.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kendine hayran bıraktı! Tam bir esmer güzeli!

İbrahim Tatlıses'in magazin dünyasından uzak duran kızlarından Gülşen, kızının doğum günü için bir fotoğraf paylaştı.

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