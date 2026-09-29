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Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:34

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı'nın çocuk yıldızı şimdilerde 50'li yaşlarında!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı'nda İbram karakteriyle hafızalara kazınan Soner Yağız, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Küçük yaşta rol aldığı filmle tanınan Yağız'ın aradan geçen yıllardaki değişimi dikkat çekti. Son halini görenler ise ünlü oyuncuyu tanımakta adeta zorlandı.

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İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi usta isimlerin rol aldığı Kapıcılar Kralı, sinema dünyasında unutulmaz yapımlar arasına girdi. Filmin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten otururken, senaryosu ise usta kalem Umur Bugay tarafından yazılmıştı.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

SEYİT'İN OĞLU İBRAM

1976 yılında çekilen Kapıcılar Kralı, aradan geçen 47 yıla rağmen izleyicisini güldürmeye devam ediyor. Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan filmde, Kemal Sunal zeki ve kurnaz kapıcı Seyit karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

ŞİMDİLERDE 50'Lİ YAŞLARINDA

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.

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İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız...

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi geçtiğimiz yıllarda biraraya gelmişti.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

İşte ekrana gelen tekrarlarıyla kahkahalara boğan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı ve kız kardeşinin son hali...

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız...

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Yeşilçam ünlülerini ve mekanlarını bulup sosyal medyada paylaşan oyuncu Doğan Güneş, geçtiğimiz yıllarda Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşini bir araya getirmişti.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Kemal Sunal'ın "Kapıcılar Kralı" filminde çocuklarını oynayan abi kardeş Soner Yağız ile Banu Bolaman filmin çekildiği apartmanın önünde buluşmuştu.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Şimdilerde 40'lı yaşlarında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Doğayla iç içe yaşayan Alton yıllara adeta meydan okuyor.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran filmlerin bazıları Hollywood'dan uyarlanmasıyla dikkat çeker. 1986 yapımı Garip filmi de Charlie Chaplin'in klasiği The Kid'den uyarlanır. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, Eda Solmaz'a konuşarak, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

BİR DENEME ÇEKİMİNE Mİ GİTSEYDİNİZ?

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran filmlerin bazıları Hollywood'dan uyarlanmasıyla dikkat çeker. 1986 yapımı "Garip" filmi de Charlie Chaplin'in klasiği "The Kid"den uyarlanır.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

"Babam mimar, annem piyanist. Ben ise enerjisi yüksek bir çocuktum, çok da televizyon seyredilmeyen ama annemin işten dönünce bana uzun uzun kitap okuduğu bir evdeydim.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Bazı sabahlar, farklı karakterleri oynayarak kahvaltıya inerdim, böyle çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Annemin bir arkadaşının dikkatini çekmişti bu durum ve 'Bir deneme çekimine mi gitseniz?' demişti.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

Her şey reklamlarla başladı, Beslen Makarna, Schweppes, Çokoprens, Mis Süt, Paşabahçe Borcam aklımda kalanlar..."

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

SETE HER GÜN KEYİFLE GİTTİM

Reklamlardan sonra ise Alton, "Garip" filminin seçmelerine katılır: "Seçmelerde çok ama çok fazla çocuk vardı. Gülenlerin yanı sıra ağlayanlar da... Memduh Ün'ü ilk görüşümü hatırlıyorum.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

'Bakın çocuklar, bu iş şen şakrak değil. Her zaman, uzun saatler, uzun çalışmalar, bir sahne var sizi denize atıyoruz, inşaatta intihar girişimi sahnesi var' demişti.

İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı’nın çocuk yıldızı şimdilerde 50’li yaşlarında!

O anlattıkça bazılarımız büzüldükçe büzüldü. O sırada fırlayarak, 'Ben 6. kattan denize atlarım' dedim. Fatma Girik'in elinden tutarak verdikleri rolü oynadığımı ve uzun bir sohbet ettiğimizi hatırlıyorum.

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