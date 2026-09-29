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İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı'nın çocuk yıldızı şimdilerde 50'li yaşlarında!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:34
İbram’ı görenler tanımakta zorlandı! Kapıcılar Kralı'nın çocuk yıldızı şimdilerde 50'li yaşlarında!
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı'nda İbram karakteriyle hafızalara kazınan Soner Yağız, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Küçük yaşta rol aldığı filmle tanınan Yağız'ın aradan geçen yıllardaki değişimi dikkat çekti. Son halini görenler ise ünlü oyuncuyu tanımakta adeta zorlandı.