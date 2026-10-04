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Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!
Giriş Tarihi: 04.10.2026 09:36
Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!
Futbol dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden birine imza atan Wanda Nara ile Maxi Lopez, geçmişteki kırgınlıkları geride bıraktı. Mauro Icardi gölgesinde biten evliliklerinin ardından yıllar sonra ilk kez çocukları için ortak paydada buluşan çift, aralarındaki buzları eriterek yeniden bir araya geldi.