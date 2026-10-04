Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

Çift, Aralık 2013'te resmen boşandı ve Wanda Nara sadece beş ay sonra, Mayıs 2014'te Mauro Icardi ile dünyaevine girdi. Bu gelişme saha içine de yansıdı; Inter ile Sampdoria arasında oynanan karşılaşmalarda Maxi Lopez, Icardi'nin elini sıkmayı reddetti. İtalyan basını bu rekabeti "Wanda Derby" olarak adlandırdı.