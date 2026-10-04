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Giriş Tarihi: 04.10.2026 09:36

Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

Futbol dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden birine imza atan Wanda Nara ile Maxi Lopez, geçmişteki kırgınlıkları geride bıraktı. Mauro Icardi gölgesinde biten evliliklerinin ardından yıllar sonra ilk kez çocukları için ortak paydada buluşan çift, aralarındaki buzları eriterek yeniden bir araya geldi.

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Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

Futbol ve magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden birine imza atan Wanda Nara, Maxi Lopez ve Mauro Icardi üçgeninde yıllardır süren gerilim yerini sürpriz bir uzlaşmaya bıraktı.

Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

Sampdoria soyunma odasında başlayan yakın dostluğun, iddialı bir ayrılık ve evlilikle sonuçlanmasının ardından geçen yılların sonunda, Wanda Nara ile Maxi Lopez ortak çocukları için aralarındaki buzları eritti.

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Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

SAMPDORİA SOYUNMA ODASINDAN AİLE DOSTLUĞUNA

Hikaye 2008 yılında model Wanda Nara ile Arjantinli futbolcu Maxi Lopez'in evlenmesiyle başladı. Bu evlilikten üç erkek çocuk sahibi olan çift, İtalya'da göz önünde bir yaşam sürdürüyordu.

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Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

2012 yılında genç yıldız Mauro Icardi'nin Sampdoria'ya transfer olması, tüm dengeleri değiştirdi.

Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

Maxi Lopez, Arjantinli vatandaşı Icardi'yi kanatları altına alarak ona mentörlük yaptı. Icardi; Lopez ailesinin evine sık sık konuk oluyor, tatillerine katılıyor ve aileyle yakın bir ilişki kuruyordu.

Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

İHANET İDDİALARI VE FUTBOL TARİHİNE GEÇEN 'WANDA DERBY'

2013 yılında Wanda Nara ile Maxi Lopez'in evliliğinde çatlaklar meydana gelmeye başladı.

Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

İkilinin boşanma kararı almasının hemen ardından Wanda Nara'nın, Maxi Lopez'in en yakın arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Medyaya yansıyan "yasak aşk" iddiaları büyük bir skandala dönüştü.

Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

Çift, Aralık 2013'te resmen boşandı ve Wanda Nara sadece beş ay sonra, Mayıs 2014'te Mauro Icardi ile dünyaevine girdi. Bu gelişme saha içine de yansıdı; Inter ile Sampdoria arasında oynanan karşılaşmalarda Maxi Lopez, Icardi'nin elini sıkmayı reddetti. İtalyan basını bu rekabeti "Wanda Derby" olarak adlandırdı.

Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

SAHA DIŞINA TAŞAN KRİZ VE MİLLİ TAKIM AMBARGOSU

Yaşananlar yalnızca saha içinde kalmadı; Icardi'nin, Maxi Lopez ve Wanda Nara'nın üç çocuğunun dövmesini koluna yaptırması ve sosyal medyada bu fotoğrafları paylaşması gerilimi tırmandırdı. Skandalın Arjantin futbol kamuoyundaki yansımaları da ağır oldu. Arjantin Milli Takımı'nın kıdemli oyuncuları ve Lionel Messi gibi isimlerin Maxi Lopez'e destek vermesi nedeniyle, Icardi kariyerinin en verimli dönemlerinde milli takıma uzun süre davet edilmedi.

Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

YILLAR SONRA GELİNEN NOKTA: ÇOCUKLAR İÇİN BARIŞ İMZALANDI

Geçen uzun yılların ve Icardi-Nara cephesinde yaşanan kendi iç çalkantılarının ardından, Maxi Lopez ve Wanda Nara ilişkilerinde olgun bir sayfa açma kararı aldı. Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından Maxi Lopez ile yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşmasıyla süreç resmiyet kazandı.

Icardi ile yasak aşk iddiası evliliklerini bitirmişti! Wanda Nara ve Maxi Lopez yıllar sonra barıştı!

İkili, geçmişte yaşanan tüm krizleri geride bırakarak üç çocuklarının geleceği ve mutluluğu için yeniden iletişim kurmaya başladıklarını açıkladı. Eski çift, çocuklarıyla birlikte vakit geçirerek yıllardır süren husumete son verdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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