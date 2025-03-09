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Haberler Galeri Icardi ve China Suarez’in aşkı tam gaz devam ediyor! Ünlü futbolcudan romantik doğum günü mesajı! "Çok şanslıyım..."
Giriş Tarihi: 09.03.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:46

Icardi ve China Suarez’in aşkı tam gaz devam ediyor! Ünlü futbolcudan romantik doğum günü mesajı! "Çok şanslıyım..."

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, China Suarez ile aşkını gözler önüne sermeye devam ediyor. İlişkilerini duyurdukları günden bu yana sosyal medyada sıkça gündem olan ikili, romantik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Suarez, 31 yaşına giren sevgilisi Icardi'nin doğum gününü kutlamıştı. Şimdi ise sıra ünlü futbolcuda! Icardi, sevgilisi China Suarez'in 33. yaş gününe özel romantik bir paylaşım yaparak aşkını bir kez daha ilan etti...

Icardi ve China Suarez’in aşkı tam gaz devam ediyor! Ünlü futbolcudan romantik doğum günü mesajı! Çok şanslıyım...

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, China Suarez ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Icardi ve China Suarez’in aşkı tam gaz devam ediyor! Ünlü futbolcudan romantik doğum günü mesajı! Çok şanslıyım...

Yıldız futbolcu paylaşımında aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullanmıştı.

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Icardi ve China Suarez’in aşkı tam gaz devam ediyor! Ünlü futbolcudan romantik doğum günü mesajı! Çok şanslıyım...

Mauro Icardi'nin China Suarez olarak bilinen Maria Eugenia Suarez ile aşk ilanı fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutularak, rekor kırmıştı.

Icardi ve China Suarez’in aşkı tam gaz devam ediyor! Ünlü futbolcudan romantik doğum günü mesajı! Çok şanslıyım...

Adeta yüzünde güller açan Icardi'nin mutluluk fotoğrafları eski eşi Wanda Nara'yı kıskandırmıştı.

Icardi ve China Suarez’in aşkı tam gaz devam ediyor! Ünlü futbolcudan romantik doğum günü mesajı! Çok şanslıyım...

Suarez, biricik aşkı Icardi ile çekilmiş bir pozunu yayınlayarak Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.