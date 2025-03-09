Giriş Tarihi: 09.03.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
15:46
Icardi ve China Suarez’in aşkı tam gaz devam ediyor! Ünlü futbolcudan romantik doğum günü mesajı! "Çok şanslıyım..."
Ünlü futbolcu Mauro Icardi, China Suarez ile aşkını gözler önüne sermeye devam ediyor. İlişkilerini duyurdukları günden bu yana sosyal medyada sıkça gündem olan ikili, romantik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Suarez, 31 yaşına giren sevgilisi Icardi'nin doğum gününü kutlamıştı. Şimdi ise sıra ünlü futbolcuda! Icardi, sevgilisi China Suarez'in 33. yaş gününe özel romantik bir paylaşım yaparak aşkını bir kez daha ilan etti...