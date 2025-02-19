Mauro Icardi'nin doğum gününde sevgilisi China Suarez'den aşk dolu paylaşım | Video
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, taraftarın sevgilisi Mauro Icardi, bugün yaş gününü kutladı. Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez, Icardi'yle birlikte geçirdiği romantik anları içeren bir video hazırladı. Instagram hesabından bu videoyu paylaşan China Suarez'e binlerce beğeni ve yorum geldi.
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