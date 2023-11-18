Giriş Tarihi: 18.11.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 06:50

İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal 21 oldu! Güzelliğiyle büyüleyen Zeynep Lal tıpkı annesinin gençliği...

Geçtiğimiz haftalarda 52 yaşına basan İclal Aydın, kızı Zeynep Lal'i bundan tam 21 yıl önce kucağına almıştı. Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. İclal Aydın 21 yaşına basan kızı Zeynep Lal'in doğum gününü yaptığı paylaşım ile kutladı. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdı. Magazinden uzak büyüyen ve duru güzelliğiyle büyüleyen Zeynep Lal annesinin gençliğine de benzetildi... İşte İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal...