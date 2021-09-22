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Haberler Galeri İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda evleniyor! Davetiyelerini paylaştılar!
Giriş Tarihi: 22.09.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 09:33

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda evleniyor! Davetiyelerini paylaştılar!

Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sonunda evleniyor. Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile bundan vazgeçmişti. İbrahim Tatlıses'in hiç bir masraftan kaçınmadığı oğlu İdo Tatlıses'in düğününün ayrıntıları ortaya çıktı. Davetiyeleri dağıtılmaya başlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin 7 Ekim'de evleneceği öğrenildi. İşte yılın düğünü olmaya aday İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün davetiyeleri...

BÜLENT CANKURT
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda evleniyor! Davetiyelerini paylaştılar!

Geçen yıl ekimde nişanlanan; pandemi yüzünden düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün davetiyeleri geldi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda evleniyor! Davetiyelerini paylaştılar!

"Düğünsüz damat olmaz" diyen İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz" diyen Yasemin Şefkatli, iki defa ertelemek zorunda kaldıkları düğünlerini, 1 Ekim'de, oturdukları Zekeriyaköy'de yapmaya karar vermişti.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda evleniyor! Davetiyelerini paylaştılar!

Ama geçtiğimiz günlerde çiftin düğün tarihini ve yerini güncellediklerine dair bir duyum almıştım; doğruymuş. Önceki gün çiftin düğün davetiyeleri geldi; tarih 7 Ekim olmuş, yeri ise Raffles Hotel…

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda evleniyor! Davetiyelerini paylaştılar!

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, Volkan Akkaş ile Nisan 2008'de, Hilton Convention Center'da evlenmiş ve düğüne bin kişi katılmıştı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda evleniyor! Davetiyelerini paylaştılar!

Çiftin iptal olan aralıktaki düğünü de Haliç Kongre Merkezi'nde olacaktı ve onlar da bin kişi davet edecekti. Ancak pandemi nedeniyle davetli sayısını düşürmek zorunda kalmışlar.

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