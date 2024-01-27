Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ameliyat olan bebeklerinden yeni haber! İkiz torunları için dua isteyen İbrahim Tatlıses duyurdu! İşte son sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 08:05

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ameliyat olan bebeklerinden yeni haber! İkiz torunları için dua isteyen İbrahim Tatlıses duyurdu! İşte son sağlık durumu!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, önceki gün baba olma heyecan yaşadı. Yasemin Şefkatli ve İdo, ikiz bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti. Ancak çift, buruk bir mutluluk yaşadı. Çünkü, bebeklerin birinin kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı. Sevenlerinden dua isteyen dede Tatlıses, "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyat çok güzel geçti. Sağ olun, var olun" dedi. Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkati de oğlu İbrahim Ayel'in son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte tüm detaylar…

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ameliyat olan bebeklerinden yeni haber! İkiz torunları için dua isteyen İbrahim Tatlıses duyurdu! İşte son sağlık durumu!

İbrahim Tatlıses ameliyat sonrası bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.... Taze anne-baba İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin sağlık durumları nasıl?

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ameliyat olan bebeklerinden yeni haber! İkiz torunları için dua isteyen İbrahim Tatlıses duyurdu! İşte son sağlık durumu!

Yeniden torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, ikizlerin kendisine benzediklerini söyleyip mutluluğunu paylaşmıştı. Tatlıses ailesinin yeni fertlerinden üzen haber gelmişti. İbrahim Tatlıses minik torunu için sevenlerinden dua istemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ameliyat olan bebeklerinden yeni haber! İkiz torunları için dua isteyen İbrahim Tatlıses duyurdu! İşte son sağlık durumu!

Geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gelen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıkmıştı. Dede İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istemiş kalbinde sorun olan minik Tatlıses ameliyat olmuştu.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ameliyat olan bebeklerinden yeni haber! İkiz torunları için dua isteyen İbrahim Tatlıses duyurdu! İşte son sağlık durumu!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin sağlık durumu merak edilirken güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni kare geldi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ameliyat olan bebeklerinden yeni haber! İkiz torunları için dua isteyen İbrahim Tatlıses duyurdu! İşte son sağlık durumu!

İşte Yasemin Şefkatli'nin "Benimkiler" paylaşımı...

SON DAKİKA