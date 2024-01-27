İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ameliyat olan bebeklerinden yeni haber! İkiz torunları için dua isteyen İbrahim Tatlıses duyurdu! İşte son sağlık durumu!

Giriş Tarihi: 27.01.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
08:05
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, önceki gün baba olma heyecan yaşadı. Yasemin Şefkatli ve İdo, ikiz bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti. Ancak çift, buruk bir mutluluk yaşadı. Çünkü, bebeklerin birinin kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı. Sevenlerinden dua isteyen dede Tatlıses, "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyat çok güzel geçti. Sağ olun, var olun" dedi. Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkati de oğlu İbrahim Ayel'in son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte tüm detaylar…