İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğün detayları belli oldu! İbrahim Tatlıses hiçbir masraftan kaçınmıyor...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile uzun süredir ilişki yaşıyor. Bir dönem ayrılılık yaşayan çift, kısa bir süre sonra barışmıştı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ise birlikteliklerini ciddiyete taşıyan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bir süredir nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Pandemi nedeniyle birkaç kez düğünleri ertelenen çiftin nikah tarihi ise sonunda belli oldu. Davetiyeleri dağıtılan ikilinin en mutlu günleriyle ilgili detayları GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı...