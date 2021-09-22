İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğün detayları belli oldu! İbrahim Tatlıses hiçbir masraftan kaçınmıyor...

"Düğünsüz damat olmaz" diyen İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz" diyen Yasemin Şefkatli, iki defa ertelemek zorunda kaldıkları düğünlerini, 1 Ekim'de, oturdukları Zekeriyaköy'de yapmaya karar vermişti.