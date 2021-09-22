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Haberler Galeri İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün detayları belli oldu! İbrahim Tatlıses hiçbir masraftan kaçınmıyor...
Giriş Tarihi: 22.09.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 09:37

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün detayları belli oldu! İbrahim Tatlıses hiçbir masraftan kaçınmıyor...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile uzun süredir ilişki yaşıyor. Bir dönem ayrılılık yaşayan çift, kısa bir süre sonra barışmıştı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ise birlikteliklerini ciddiyete taşıyan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bir süredir nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Pandemi nedeniyle birkaç kez düğünleri ertelenen çiftin nikah tarihi ise sonunda belli oldu. Davetiyeleri dağıtılan ikilinin en mutlu günleriyle ilgili detayları GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı...

BÜLENT CANKURT
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğün detayları belli oldu! İbrahim Tatlıses hiçbir masraftan kaçınmıyor...

Geçen yıl ekimde nişanlanan; pandemi yüzünden düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün davetiyeleri geldi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğün detayları belli oldu! İbrahim Tatlıses hiçbir masraftan kaçınmıyor...

"Düğünsüz damat olmaz" diyen İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz" diyen Yasemin Şefkatli, iki defa ertelemek zorunda kaldıkları düğünlerini, 1 Ekim'de, oturdukları Zekeriyaköy'de yapmaya karar vermişti.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğün detayları belli oldu! İbrahim Tatlıses hiçbir masraftan kaçınmıyor...

Ama geçtiğimiz günlerde çiftin düğün tarihini ve yerini güncellediklerine dair bir duyum almıştım; doğruymuş. Önceki gün çiftin düğün davetiyeleri geldi; tarih 7 Ekim olmuş, yeri ise Raffles Hotel…

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğün detayları belli oldu! İbrahim Tatlıses hiçbir masraftan kaçınmıyor...

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, Volkan Akkaş ile Nisan 2008'de, Hilton Convention Center'da evlenmiş ve düğüne bin kişi katılmıştı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğün detayları belli oldu! İbrahim Tatlıses hiçbir masraftan kaçınmıyor...

Çiftin iptal olan aralıktaki düğünü de Haliç Kongre Merkezi'nde olacaktı ve onlar da bin kişi davet edecekti.

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