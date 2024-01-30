İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses baba olduktan sonra imajını yeniledi!

İDO TATLISES'TEN YENİ PAYLAŞIM!

Ünlü çiftin ailesi ve yakın çevresi güzel haberle sevinirken bugün İdo Tatlıses bir paylaşımda bulundu. Ünlü çift, fotoğrafını paylaşıp altına ise, 'Anne-baba' notunu ekledi.