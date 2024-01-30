Giriş Tarihi: 30.01.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
18:18
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses baba olduktan sonra imajını yeniledi!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, önceki gün baba olma heyecan yaşadı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikiz bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. Ancak çift, buruk bir mutluluk yaşadı, çünkü bebeklerin birinin kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. İkizlerin sağlığına kavuşmasının ardından İdo Tatlıses, bebeklerini sevebilmek için imajını tamamen yeniledi. İşte İdo Tatlıses'in baba olduktan sonra yenilediği o imaj!