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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses baba olduktan sonra imajını yeniledi!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 18:18

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses baba olduktan sonra imajını yeniledi!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, önceki gün baba olma heyecan yaşadı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikiz bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. Ancak çift, buruk bir mutluluk yaşadı, çünkü bebeklerin birinin kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. İkizlerin sağlığına kavuşmasının ardından İdo Tatlıses, bebeklerini sevebilmek için imajını tamamen yeniledi. İşte İdo Tatlıses'in baba olduktan sonra yenilediği o imaj!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses baba olduktan sonra imajını yeniledi!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebeklerinin dünyaya geleceğini müjdeleyen çift, hayranlarını ve ailesini sevindirdi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses baba olduktan sonra imajını yeniledi!

22 OCAK'TA DOĞDULAR

Ünlü çiftin ikiz oğullarını 22 Ocak'ta dünyaya geldi.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses baba olduktan sonra imajını yeniledi!

İKİZLERİN ADI DA BELLİ OLDU

Bebeklerine kavuşan çifti ailesi ve yakın çevresi hastanede yalnız bırakmazken ikizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adı verildi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses baba olduktan sonra imajını yeniledi!

AMELİYAT SONRASI MÜJDELİ HABER

İkizlerden birinin kalbinde sorun olduğu belirtilerek ameliyata alındı. Ameliyat sonrası müjdeli haber de geldi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu! İdo Tatlıses baba olduktan sonra imajını yeniledi!

İDO TATLISES'TEN YENİ PAYLAŞIM!

Ünlü çiftin ailesi ve yakın çevresi güzel haberle sevinirken bugün İdo Tatlıses bir paylaşımda bulundu. Ünlü çift, fotoğrafını paylaşıp altına ise, 'Anne-baba' notunu ekledi.

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