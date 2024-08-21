Giriş Tarihi: 21.08.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
21:24
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin 7’nci ayını bu pozla kutladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin o pozları!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında hayatını Yasemin Şefkatli'yle birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu evliliğinden İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında ikizleri dünyaya geldi. Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, bugün ikizlerin yedinci ayını kutladı. İşte Yasemin Şefkatli'nin ikizleriyle o sevimli pozları!