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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin 7’nci ayını bu pozla kutladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin o pozları!
Giriş Tarihi: 21.08.2024 21:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:24

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin 7’nci ayını bu pozla kutladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin o pozları!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında hayatını Yasemin Şefkatli'yle birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu evliliğinden İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında ikizleri dünyaya geldi. Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, bugün ikizlerin yedinci ayını kutladı. İşte Yasemin Şefkatli'nin ikizleriyle o sevimli pozları!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin 7’nci ayını bu pozla kutladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin o pozları!

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin 7’nci ayını bu pozla kutladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin o pozları!

İlk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, ikizleri sık sık sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin 7’nci ayını bu pozla kutladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin o pozları!

Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, bugün ikizlerin yedinci ayını kutladı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin 7’nci ayını bu pozla kutladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin o pozları!

İkizlerin fotoğraflarını paylaşan Şefkatli, "7.ay🧿💙 Poz vermeyi sevmiyor bazılarımız😜" notunu da ekledi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin 7’nci ayını bu pozla kutladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin o pozları!

İşte Yasemin Şefkatli'nin ikizleriyle o sevimli pozları!

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