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Haberler Galeri "İki çocuk annesi ama hala taş bebek!" 43 yaşındaki Çağla Şıkel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile dudak ısırttı!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:43

"İki çocuk annesi ama hala taş bebek!" 43 yaşındaki Çağla Şıkel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile dudak ısırttı!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla Şıkel'in son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımını takipçileri alev yağmuruna tuttu. 43 yaşında ve iki çocuk annesi Çağla Şıkel'in kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozlara "Taş bebek" yorumları yapıldı. Fit hali ile genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in güzelliğini sergilediği dekolteli elbisesi sosyal medyayı salladı. İşte Çağla Şıkel'in kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile yeni pozları...

İki çocuk annesi ama hala taş bebek! 43 yaşındaki Çağla Şıkel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile dudak ısırttı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, güzel bir kadın olmanın sıralarını madde madde vermişti. İki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, her zaman güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çağla Şıkel, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden. 4 milyon takipçiye sahip iki çocuk annesi Çağla Şıkel, her paylaşımıyla gündem oluyor. Deneyimli manken Çağla Şıkel, son paylaşımıyla çok konuşuldu.

İki çocuk annesi ama hala taş bebek! 43 yaşındaki Çağla Şıkel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile dudak ısırttı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, güzel bir kadın olmanın sıralarını madde madde verdi. İki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, her zaman güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü manken Çağla Şıkel, çok merak edilen sırlarını paylaştı.

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İki çocuk annesi ama hala taş bebek! 43 yaşındaki Çağla Şıkel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile dudak ısırttı!

Nasıl fit ve güzel kaldığını anlatan güzel model, dedikodudan bile uzak durduğunu söyledi.

İki çocuk annesi ama hala taş bebek! 43 yaşındaki Çağla Şıkel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile dudak ısırttı!

Çağla Şıkel, "Korkunun ecele faydası yok. İyi besleniyorum, erken yatıp, erken kalkıyorum.

İki çocuk annesi ama hala taş bebek! 43 yaşındaki Çağla Şıkel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile dudak ısırttı!

Kötü arkadaşlıklardan, dedikodulardan uzak duruyorum.

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