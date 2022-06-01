Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:43

"İki çocuk annesi ama hala taş bebek!" 43 yaşındaki Çağla Şıkel kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile dudak ısırttı!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla Şıkel'in son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımını takipçileri alev yağmuruna tuttu. 43 yaşında ve iki çocuk annesi Çağla Şıkel'in kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozlara "Taş bebek" yorumları yapıldı. Fit hali ile genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in güzelliğini sergilediği dekolteli elbisesi sosyal medyayı salladı. İşte Çağla Şıkel'in kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile yeni pozları...