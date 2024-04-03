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Haberler Galeri Ahmet Kaya’nın filmine tedbir talebi! Görüntüler izinsiz kullanıldı diyerek mahkemeye başvurdu
Giriş Tarihi: 03.04.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 06:35

Ahmet Kaya’nın filmine tedbir talebi! Görüntüler izinsiz kullanıldı diyerek mahkemeye başvurdu

Başrollerinde Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin gibi ünlü isimlerin yer aldığı 5 Nisan'da vizyona girecek "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmi için flaş bir gelişme yaşandı. 2020 yılında vizyona giren "İki Gözüm Ahmet" filminin oyuncu ve yapımcılarından Eşref Bukan, vizyona girecek olan devam filmi "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filminin fragmanlarında haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Oyuncu ve yapımcı Eşref Bukan, filmin yayınlanmaması için mahkemeden tedbir uygulanmasını talep etti.

Armağan YILMAZ
Ahmet Kaya’nın filmine tedbir talebi! Görüntüler izinsiz kullanıldı diyerek mahkemeye başvurdu

Başrollerinde Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud'un yer aldığı, yönetmen koltuğunda Gani Rüzgar Şavata, Hakan Gürtop'un oturduğu "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmi 5 Nisan'da vizyona girmeye hazırlanıyor.

Ahmet Kaya’nın filmine tedbir talebi! Görüntüler izinsiz kullanıldı diyerek mahkemeye başvurdu

Filmin beyaz perdede yer almasına çok az bir zaman kala flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda vizyona giren "İki Gözüm Ahmet" filminin yapımcısı, oyuncusu olan Eşref Bukan soluğu adliyede aldı.

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Ahmet Kaya’nın filmine tedbir talebi! Görüntüler izinsiz kullanıldı diyerek mahkemeye başvurdu

Oyuncu ve yapımcı Eşref Bukan vizyona girecek olan "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filminde haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye dilekçe sundu.

Ahmet Kaya’nın filmine tedbir talebi! Görüntüler izinsiz kullanıldı diyerek mahkemeye başvurdu

FİLMDE HAK İHLALİ BAŞVURUSU
Dilekçede her iki sinema filminin isimlerinin neredeyse aynı olduğu, "İki Gözüm Ahmet" adlı sinema filminin isminin ardına "Sürgün" kelimesi eklendiği belirtildi.

Ahmet Kaya’nın filmine tedbir talebi! Görüntüler izinsiz kullanıldı diyerek mahkemeye başvurdu

Vizyona girecek olan "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filminin fragmanında, Eşref Bukan'ın yapımcı ve oyuncu olarak yer aldığı "İki Gözüm Ahmet" filminden onayı olmadan görüntü ve kesitlerin yer aldığı ifade edildi.

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