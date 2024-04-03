Giriş Tarihi: 03.04.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
06:35
Ahmet Kaya’nın filmine tedbir talebi! Görüntüler izinsiz kullanıldı diyerek mahkemeye başvurdu
Başrollerinde Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin gibi ünlü isimlerin yer aldığı 5 Nisan'da vizyona girecek "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmi için flaş bir gelişme yaşandı. 2020 yılında vizyona giren "İki Gözüm Ahmet" filminin oyuncu ve yapımcılarından Eşref Bukan, vizyona girecek olan devam filmi "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filminin fragmanlarında haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Oyuncu ve yapımcı Eşref Bukan, filmin yayınlanmaması için mahkemeden tedbir uygulanmasını talep etti.