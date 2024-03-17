Giriş Tarihi: 17.03.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
08:53
İkinci çocuk sevincini yaşadılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun oğulları Hazar bakın kime benziyor!
Ünlü oyuncu Taner Ölmez ile oyuncu eşi Ece Çeşmioğlu, ikinci bebeklerine kavuştu. 2022 yılının mart ayında kızı Zeynep'i kucağına alan Çeşmioğlu, önceki gün Ataşehir'deki özel bir hastanede doğum yaptı. 3 kilo 350 gr dünyaya gelen oğullarına Hazar adını verdiklerini söyleyen Ölmez, "Sağlık durumları gayet iyi. Ben de annesi de konuya hâkimiz, daha rahatız" dedi. Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebekleri Hazar bakın kime benziyor…