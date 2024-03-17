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Haberler Galeri İkinci çocuk sevincini yaşadılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun oğulları Hazar bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 08:53

İkinci çocuk sevincini yaşadılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun oğulları Hazar bakın kime benziyor!

Ünlü oyuncu Taner Ölmez ile oyuncu eşi Ece Çeşmioğlu, ikinci bebeklerine kavuştu. 2022 yılının mart ayında kızı Zeynep'i kucağına alan Çeşmioğlu, önceki gün Ataşehir'deki özel bir hastanede doğum yaptı. 3 kilo 350 gr dünyaya gelen oğullarına Hazar adını verdiklerini söyleyen Ölmez, "Sağlık durumları gayet iyi. Ben de annesi de konuya hâkimiz, daha rahatız" dedi. Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebekleri Hazar bakın kime benziyor…

İkinci çocuk sevincini yaşadılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun oğulları Hazar bakın kime benziyor!

2021 yılında dünyaevine giren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci çocuklarına kavuştu. Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu.

İkinci çocuk sevincini yaşadılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun oğulları Hazar bakın kime benziyor!

Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift ikinci bebeklerine kavuştu.

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İkinci çocuk sevincini yaşadılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun oğulları Hazar bakın kime benziyor!

Ünlü çift bebeklerine Hazar adını verdi. Ataşehir'de hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ölmez, "Ece'nin de, bebeğin de sağlığı gayet iyi.

İkinci çocuk sevincini yaşadılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun oğulları Hazar bakın kime benziyor!

Beklediğimiz zamanda geldi, sezaryen oldu. Boyu 51 cm, kilosu 3350 gram. Kızımız da birazdan gelecek ve kardeşiyle tanışacak" dedi.

İkinci çocuk sevincini yaşadılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun oğulları Hazar bakın kime benziyor!

Çocuğunun adı hakkında da konuşan Taner Ölmez, "Anneye de babaya da benzetenler oldu. Kızımın adını ben koymuştum. Oğlumuzun adını da Ece koydu" dedi.

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