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Haberler Galeri İkiz bebek annesi Yasemin Şefkatli'den yeni kare! "Sarı Kafalar" dedi minik Sinan Emir'i ilk kez paylaştı...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 15:32

İkiz bebek annesi Yasemin Şefkatli'den yeni kare! "Sarı Kafalar" dedi minik Sinan Emir'i ilk kez paylaştı...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde baba olma mutluluğunu yaşadı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikiz bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyat edilmişti. Ameliyatın güzel geçtiğini dede İbrahim Tatlıses torununun karesi ile duyurdu. Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli'den son olarak yeni kare geldi. Yasemin Şefkatli ikizlerden minik Sinan Emir'i ilk kez paylaştı. İşte Yasemin Şefkatli'nin "Sarı kafalar" notu ile paylaştığı kare...

İkiz bebek annesi Yasemin Şefkatli’den yeni kare! Sarı Kafalar dedi minik Sinan Emir’i ilk kez paylaştı...

Taze anne-baba İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden yeni kare geldi!

İkiz bebek annesi Yasemin Şefkatli’den yeni kare! Sarı Kafalar dedi minik Sinan Emir’i ilk kez paylaştı...

Yeniden torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, ikizlerin kendisine benzediklerini söyleyip mutluluğunu paylaşmıştı. Tatlıses ailesinin yeni fertlerinden üzen haber gelmişti. İbrahim Tatlıses minik torunu için sevenlerinden dua istemişti.

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İkiz bebek annesi Yasemin Şefkatli’den yeni kare! Sarı Kafalar dedi minik Sinan Emir’i ilk kez paylaştı...

Geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gelen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıkmıştı. Dede İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istemiş kalbinde sorun olan minik Tatlıses ameliyat olmuştu.

İkiz bebek annesi Yasemin Şefkatli’den yeni kare! Sarı Kafalar dedi minik Sinan Emir’i ilk kez paylaştı...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin sağlık durumu merak edilirken güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni kare geldi.

İkiz bebek annesi Yasemin Şefkatli’den yeni kare! Sarı Kafalar dedi minik Sinan Emir’i ilk kez paylaştı...

Daha önce dede İbrahim Tatlıses minik İbrahim Emir'i paylaşmıştı şimdi de minik Sinan Emir göründü...

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