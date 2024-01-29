Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
15:32
İkiz bebek annesi Yasemin Şefkatli'den yeni kare! "Sarı Kafalar" dedi minik Sinan Emir'i ilk kez paylaştı...
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde baba olma mutluluğunu yaşadı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikiz bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyat edilmişti. Ameliyatın güzel geçtiğini dede İbrahim Tatlıses torununun karesi ile duyurdu. Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli'den son olarak yeni kare geldi. Yasemin Şefkatli ikizlerden minik Sinan Emir'i ilk kez paylaştı. İşte Yasemin Şefkatli'nin "Sarı kafalar" notu ile paylaştığı kare...