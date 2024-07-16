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Haberler Galeri "İkiziniz mi Fedon Bey?" Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 14:44

"İkiziniz mi Fedon Bey?" Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı salladı!

Saçlarından tarzlarına kadar bire bir aynı olan Fedon ile oğlu Theo'nun benzerliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo ile verdiği poz sosyal medyayı salladı. Görenlerin ayırt edemediği Fedon ile oğlu Theo adeta ikiz gibiler. Oğlu ile pozlarına beğeni yağan şarkıcı Fedon'a "İkiziniz mi Fedon Bey?" soruları yağdı. İşte benzerlikleri ile ağızları açık bırakan Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile pozları...

İkiziniz mi Fedon Bey? Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı salladı!

Taverna müziğinin efsane ismi özel hayatıyla da hayranlarının ilgi odağı oluyor. Sosyal medya son olarak Fedon ile oğlunun benzerliğini konuştu...

İkiziniz mi Fedon Bey? Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Fedon'un oğlu ile benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Saçlarından tarzlarına kadar bire bir aynı olan Fedon ile oğlu Theo'nun benzerliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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İkiziniz mi Fedon Bey? Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı salladı!

HANGİSİ FEDON?

İşte benzerlikleri ile ağızları açık bırakan Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile pozları...

İkiziniz mi Fedon Bey? Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı salladı!

Ata Demirer'i izlemeye giden baba-oğul bir örnek giyinince ayırt etmek güçleşti...

İkiziniz mi Fedon Bey? Şarkıcı Fedon’un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı salladı!

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, "Abi-kardeş gibiler!", "Fedon Bey yanınızdaki ikiziniz mi?" , "Hangisi Fedon?" ve "Babasının kopyası gibi!" şeklinde yorumlar yapıldı.

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