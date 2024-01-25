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Haberler Galeri İkizlerden üzen haber! İbrahim Tatlıses minik torunu için dua istedi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin minik bebeklerinin sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 14:27

İkizlerden üzen haber! İbrahim Tatlıses minik torunu için dua istedi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin minik bebeklerinin sağlık durumu...

SON DAKİKA: 4 gün önce dünyaya gelen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıktı. Son olarak torunlarının kendisine benzediğini söyleyen dede İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istedi. İbrahim Tatlıses, "Minik Tatlısesimize herkesten dua istiyoruz" diyerek torununun hastalığını açıkladı. İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin sağlık durumu...

İkizlerden üzen haber! İbrahim Tatlıses minik torunu için dua istedi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin minik bebeklerinin sağlık durumu...

Yeniden torun sahibi olan İbrahim Tatlıses önceki gün ikizlerin kendisine benzediklerini söyleyip mutluluğunu paylaşmıştı. Tatlıses ailesinin yeni fertlerinden üzen haber geldi. İbrahim Tatlıses minik torunu için sevenlerinden dua istedi.

İkizlerden üzen haber! İbrahim Tatlıses minik torunu için dua istedi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin minik bebeklerinin sağlık durumu...

Ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 4 gün önce ikiz bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Minik bebeklerine babalarının isimlerini veren çift sosyal medyada ilk fotoğraflarını da paylaşmıştı.

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İkizlerden üzen haber! İbrahim Tatlıses minik torunu için dua istedi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin minik bebeklerinin sağlık durumu...

OĞULLARININ YÜZÜNÜ GÖSTERMEKTEN KAÇINDI

Sosyal medyada paylaşım yapan İdo Tatlıses, oğullarının yüzünü göstermekten kaçınırken paylaşımlarına nazar boncuğu da eklemeyi ihmal etmemişti.

İkizlerden üzen haber! İbrahim Tatlıses minik torunu için dua istedi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin minik bebeklerinin sağlık durumu...

DUYGUSAL NOT!

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'nin fotoğrafını paylaşarak altına oldukça duygusal bir not eklemişti.

İkizlerden üzen haber! İbrahim Tatlıses minik torunu için dua istedi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin minik bebeklerinin sağlık durumu...

"DOĞUM GÜNÜNÜ DAHA DA ÖZEL HALE GETİRDİN"

İdo Tatlıses, eşinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımda, "Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte, senin doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"BENİM NEFESİMSİNİZ"

İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna ise fotoğrafın altına, "Siz benim nefesimsiniz" yorumunu ekledi.

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