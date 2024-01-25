İkizlerden üzen haber! İbrahim Tatlıses minik torunu için dua istedi! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin minik bebeklerinin sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 25.01.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
14:27
SON DAKİKA: 4 gün önce dünyaya gelen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıktı. Son olarak torunlarının kendisine benzediğini söyleyen dede İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istedi. İbrahim Tatlıses, "Minik Tatlısesimize herkesten dua istiyoruz" diyerek torununun hastalığını açıkladı. İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin sağlık durumu...