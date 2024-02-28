Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
07:37
İklim Tamkan eski sevgilisi Fırat Tanış’ın ipliğini pazara çıkardı! Piyanist İklim Tamkan 'Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdım'
Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine damga vurdu. İlkim Tamkan, Fırat Tanış ile ilgi skandalları tek tek açıkladı. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, sosyal medya hesabından Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını "Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür" dedi. İşte merak edilen tüm detaylar…