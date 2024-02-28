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Haberler Galeri İklim Tamkan eski sevgilisi Fırat Tanış’ın ipliğini pazara çıkardı! Piyanist İklim Tamkan 'Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdım'
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:37

İklim Tamkan eski sevgilisi Fırat Tanış’ın ipliğini pazara çıkardı! Piyanist İklim Tamkan 'Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdım'

Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine damga vurdu. İlkim Tamkan, Fırat Tanış ile ilgi skandalları tek tek açıkladı. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, sosyal medya hesabından Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını "Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür" dedi. İşte merak edilen tüm detaylar…

İklim Tamkan eski sevgilisi Fırat Tanış’ın ipliğini pazara çıkardı! Piyanist İklim Tamkan ’Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdım’

Magazin gündemine bomba gibi düşen olay... Piyanist İklim Tamkan, beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış hakkında 'psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip'ten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

İklim Tamkan eski sevgilisi Fırat Tanış’ın ipliğini pazara çıkardı! Piyanist İklim Tamkan ’Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdım’

"Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum" ifadesini kullanan Tamkan, "Hiç korkmuyorum" dedi.

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İklim Tamkan eski sevgilisi Fırat Tanış’ın ipliğini pazara çıkardı! Piyanist İklim Tamkan ’Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdım’

Piyanist İklim Tamkan sosyal medya hebasından mesaj yayınladı…

Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

İklim Tamkan eski sevgilisi Fırat Tanış’ın ipliğini pazara çıkardı! Piyanist İklim Tamkan ’Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdım’

Yaşadığım bu tecrübe benim için "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

İklim Tamkan eski sevgilisi Fırat Tanış’ın ipliğini pazara çıkardı! Piyanist İklim Tamkan ’Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdım’

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

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