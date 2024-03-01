İklim Tamkan'a şiddet davasında şahitler konuştu! Arkadaşı Özge Mumcu'dan çok özel açıklamalar! "Fırat Tanış aylarca taciz etti"

"İklim'in arkasındayım. Bu yaşananlara sadece ben de değil, İklim'in yakın çevresi de şahit. Bir kadın olarak onu destekliyorum."

Sosyal medyada Tamkan'ın bu kadar zaman neden uzaklaştırma kararı almadığı sorusu da gündeme geldi.

Bu soruyu Özge Mumcu Aybars'a sorduğumda ise şunları söyledi:

"Fırat Tanış, aylardır taciz ediyordu, tacizleri bitmeyince İklim avukatını devreye soktu. Ne yaşadığını biz yakından biliyoruz."