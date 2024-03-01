Giriş Tarihi: 01.03.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
07:11
İklim Tamkan'a şiddet davasında şahitler konuştu! Arkadaşı Özge Mumcu'dan çok özel açıklamalar! "Fırat Tanış aylarca taciz etti"
Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine damga vurdu. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, sosyal medya hesabından Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı. İklim Tamkan'a sosyal medyadan birçok destek mesajı geldi. Tamkan'ın yakın arkadaşları piyanist Ece Dağıstan ve Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars vardı.