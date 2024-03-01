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Haberler Galeri İklim Tamkan'a şiddet davasında şahitler konuştu! Arkadaşı Özge Mumcu'dan çok özel açıklamalar! "Fırat Tanış aylarca taciz etti"
Giriş Tarihi: 01.03.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 07:11

İklim Tamkan'a şiddet davasında şahitler konuştu! Arkadaşı Özge Mumcu'dan çok özel açıklamalar! "Fırat Tanış aylarca taciz etti"

Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine damga vurdu. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, sosyal medya hesabından Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı. İklim Tamkan'a sosyal medyadan birçok destek mesajı geldi. Tamkan'ın yakın arkadaşları piyanist Ece Dağıstan ve Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars vardı.

Tuba KALÇIK
İklim Tamkan’a şiddet davasında şahitler konuştu! Arkadaşı Özge Mumcu’dan çok özel açıklamalar! Fırat Tanış aylarca taciz etti

Ünlüler dünyası yine bir şiddet haberiyle sarsıldı. Piyanist İklim Tamkan, eski sevgilisi oyuncu Fırat Tanış hakkında kendi sosyal medya hesabından çok ciddi iddialarda bulundu. Tamkan, eylül ayında ayrıldığı oyuncu sevgilisi Fırat Tanış tarafından şiddet, tehdit, ısrarlı takibe maruz kaldığını açıklayarak, içinde bulunduğu duruma isyan etti. Hem ruh hem de beden sağlığının bundan olumsuz etkilendiğini belirterek olayı yargıya taşıdığını duyurdu. Tanış hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını ve şiddetin zincirinin sessiz bir halkası olmayacağını açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü desek yeridir.

İklim Tamkan’a şiddet davasında şahitler konuştu! Arkadaşı Özge Mumcu’dan çok özel açıklamalar! Fırat Tanış aylarca taciz etti

'SUSMAK ÇÖZÜM DEĞİL'
İklim Tamkan'a sosyal medyadan birçok destek mesajı geldi. İlk destek mesajını verenler arasında ise Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars vardı.

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İklim Tamkan’a şiddet davasında şahitler konuştu! Arkadaşı Özge Mumcu’dan çok özel açıklamalar! Fırat Tanış aylarca taciz etti

Tamkan'ın bir diğer yakın arkadaşı piyanist Ece Dağıstan da sosyal medya hesabından Tamkan'ın açıklamasını paylaşarak destek mesajı yayınladı.

İklim Tamkan’a şiddet davasında şahitler konuştu! Arkadaşı Özge Mumcu’dan çok özel açıklamalar! Fırat Tanış aylarca taciz etti

Ben de bunun üzerine Tamkan'ın yakın arkadaşı olan Özge Mumcu Aybars'ı aradım. Kendisi Tamkan'ın yaşadığı taciz ve şiddet sarmalının tanığı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

İklim Tamkan’a şiddet davasında şahitler konuştu! Arkadaşı Özge Mumcu’dan çok özel açıklamalar! Fırat Tanış aylarca taciz etti

"İklim'in arkasındayım. Bu yaşananlara sadece ben de değil, İklim'in yakın çevresi de şahit. Bir kadın olarak onu destekliyorum."

Sosyal medyada Tamkan'ın bu kadar zaman neden uzaklaştırma kararı almadığı sorusu da gündeme geldi.
Bu soruyu Özge Mumcu Aybars'a sorduğumda ise şunları söyledi:

"Fırat Tanış, aylardır taciz ediyordu, tacizleri bitmeyince İklim avukatını devreye soktu. Ne yaşadığını biz yakından biliyoruz."

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