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Haberler Galeri İlayda Akdoğan aldığı kilolarla şaşırtmıştı... 23 yaşındaki İlayda Akdoğan'dan fazla kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere bomba yanıt!
Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:11

İlayda Akdoğan aldığı kilolarla şaşırtmıştı... 23 yaşındaki İlayda Akdoğan'dan fazla kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere bomba yanıt!

Uzun süredir ekranlardan uzak duran genç oyuncu İlayda Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Koronavirüs salgınının ilk başladığı tarihlerde sevgilisini ziyarete gittiği İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir ile ilişkisini doludizgin sürdürüyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlarda kilo aldığı gözlerden kaçmayan Akdoğan, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Güzel oyuncu, takipçilerinden gelen "Kilo almışsın" eleştirilerine yanıt verdi.

İlayda Akdoğan aldığı kilolarla şaşırtmıştı... 23 yaşındaki İlayda Akdoğan'dan fazla kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere bomba yanıt!

'Umuda Kelepçe Vurulmaz', 'Dolunay' ve 'Oyunbozan' gibi dizilerle adından söz ettiren İlayda Akdoğan, son dönemde tatil pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İlayda Akdoğan aldığı kilolarla şaşırtmıştı... 23 yaşındaki İlayda Akdoğan'dan fazla kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere bomba yanıt!

Geçtiğimiz haftalarda İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'le birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan genç oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşmıştı.

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İlayda Akdoğan aldığı kilolarla şaşırtmıştı... 23 yaşındaki İlayda Akdoğan'dan fazla kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere bomba yanıt!

"KİLO ALMIŞSIN"

Posta'nın haberine göre; Instagram hesabında 1.1 milyon takipçisi bulunan Akdoğan, kendisine yapılan "Kilo almışsın" yorumlarına kayıtsız kalmadı.

İlayda Akdoğan aldığı kilolarla şaşırtmıştı... 23 yaşındaki İlayda Akdoğan'dan fazla kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere bomba yanıt!

"BU HALİMİ ÇOK BEĞENİYORUM"

23 yaşındaki İlayda Akdoğan; zayıf değil, sağlıklı olduğunu söyledi ve "Bilerek ve uğraşarak kilo aldım. Eskiden günde iki öğün yiyordum. Zayıftım ama kas kütlem azdı. Şimdi daha sık ve büyük porsiyonlar yiyorum ve bu halimi daha çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

İlayda Akdoğan aldığı kilolarla şaşırtmıştı... 23 yaşındaki İlayda Akdoğan'dan fazla kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere bomba yanıt!

"EVLİLİK İÇİN DAHA KÜÇÜĞÜM"

Sevgilisi Roham Kabir'i ailesiyle tanıştıran İlayda Akdoğan, geçtiğimiz yıl yöneltilen "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna, "Evlilik için daha çok erken. Henüz 22 yaşındayım" cevabını vermişti.

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