İlayda Akdoğan aldığı kilolarla şaşırtmıştı... 23 yaşındaki İlayda Akdoğan'dan fazla kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere bomba yanıt!

Uzun süredir ekranlardan uzak duran genç oyuncu İlayda Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Koronavirüs salgınının ilk başladığı tarihlerde sevgilisini ziyarete gittiği İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir ile ilişkisini doludizgin sürdürüyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlarda kilo aldığı gözlerden kaçmayan Akdoğan, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Güzel oyuncu, takipçilerinden gelen "Kilo almışsın" eleştirilerine yanıt verdi.