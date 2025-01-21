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Haberler Galeri İlk kez baba olan Robert Pattinson’dan duygu dolu açıklama: Kızımın kokusunu hiçbir şeye değişmem!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 15:33

İlk kez baba olan Robert Pattinson’dan duygu dolu açıklama: Kızımın kokusunu hiçbir şeye değişmem!

En son 'The Batman' filminde oynayan dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson, özel hayatını gizli tutan ünlülerden! Robert Pattinson ve Suki Waterhouse'ın ilk çocuklarının dünyaya geldiği çıktıkları bir yürüyüşle anlaşılmıştı. Bir dergiye röportaj veren ünlü aktör, ilk kez duygu yüklü bir açıklama yaparak herkesi şaşırttı. İşte ünlü aktörün baba olduktan sonraki ilk açıklaması!

İlk kez baba olan Robert Pattinson’dan duygu dolu açıklama: Kızımın kokusunu hiçbir şeye değişmem!

Yer aldığı birçok yapımda başarılı performansıyla ününe ün katan dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson, özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen ünlüler arasında yer alıyor.

İlk kez baba olan Robert Pattinson’dan duygu dolu açıklama: Kızımın kokusunu hiçbir şeye değişmem!

İlişkisini gizli tutan ve ketum davranan ünlü oyuncu, bir süredir Suki Waterhouse'la birliktelik yaşıyor.

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İlk kez baba olan Robert Pattinson’dan duygu dolu açıklama: Kızımın kokusunu hiçbir şeye değişmem!

ÇIKTIKLARI YÜRÜYÜŞTE ANLAŞILMIŞTI

Hamile olduğu bilinen Suki Waterhouse'un geçtiğimiz mart ayında doğum yaptığı çiftin çıktığı yürüyüşte görülmüş ve hayranları oldukça şaşırmıştı.

İlk kez baba olan Robert Pattinson’dan duygu dolu açıklama: Kızımın kokusunu hiçbir şeye değişmem!

DUYGU YÜKLÜ İLK AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Robert Pattinson, ilk babalık deneyimi hakkında duygu yüklü açıklamalarda bulundu.

İlk kez baba olan Robert Pattinson’dan duygu dolu açıklama: Kızımın kokusunu hiçbir şeye değişmem!

BABALIĞI İLK KEZ ANLATTI: BEBEK PUDRASI KOKLADIKLARINI SANIYORDUM

Robert Pattinson, "İnsanların eskiden 'Bebek kokusunu sevmiyor musun' dediklerini hatırlıyorum, ama ben onların sadece bebek pudrasını kokladıklarını sanıyordum. Ama sonra bir bebeğim oldu ve 'bebeğim inanılmaz kokuyor' dedim" ifadelerini kullandı.

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