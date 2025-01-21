Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
15:33
İlk kez baba olan Robert Pattinson’dan duygu dolu açıklama: Kızımın kokusunu hiçbir şeye değişmem!
En son 'The Batman' filminde oynayan dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson, özel hayatını gizli tutan ünlülerden! Robert Pattinson ve Suki Waterhouse'ın ilk çocuklarının dünyaya geldiği çıktıkları bir yürüyüşle anlaşılmıştı. Bir dergiye röportaj veren ünlü aktör, ilk kez duygu yüklü bir açıklama yaparak herkesi şaşırttı. İşte ünlü aktörün baba olduktan sonraki ilk açıklaması!