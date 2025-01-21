İlk kez baba olan Robert Pattinson’dan duygu dolu açıklama: Kızımın kokusunu hiçbir şeye değişmem!

BABALIĞI İLK KEZ ANLATTI: BEBEK PUDRASI KOKLADIKLARINI SANIYORDUM

Robert Pattinson, "İnsanların eskiden 'Bebek kokusunu sevmiyor musun' dediklerini hatırlıyorum, ama ben onların sadece bebek pudrasını kokladıklarını sanıyordum. Ama sonra bir bebeğim oldu ve 'bebeğim inanılmaz kokuyor' dedim" ifadelerini kullandı.