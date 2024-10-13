İlker İnanoğlu’nun yüzüne ne oldu? İlker İnanoğlu’nun paylaşımına Şevket Çoruh’tan esprili yorum!

FİLTRE Mİ YOKSA ESTETİK OPERASYON MU GEÇİRDİ?

İlker İnanoğlu'nun yaptığı yeni paylaşımda yüzünün değiştiği görüldü. Ünlü ismin filtreyle mi yoksa estetik operasyonla mı değiştiği ise merak konusu oldu.