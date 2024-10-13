Giriş Tarihi: 13.10.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
19:56
İlker İnanoğlu’nun yüzüne ne oldu? İlker İnanoğlu’nun paylaşımına Şevket Çoruh’tan esprili yorum!
2 Nisan'da hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane yapımcılarından Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın'la olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, yeni paylaşımıyla gündeme geldi. İlker İnanoğlu'nun yaptığı yeni paylaşımda yüzünün değiştiği görüldü. Ünlü ismin filtreyle mi yoksa estetik operasyonla mı değiştiği ise merak konusu oldu. İlker İnanoğlu, sosyal medya üzerinden gelen yorumlar sonrası paylaşımını sildi. İşte İlker İnanoğlu'nun şaşırtan yeni paylaşımı ve Şevket Çoruh'un sosyal medyaya damga vuran o yorumu!