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Haberler Galeri İlker İnanoğlu’nun yüzüne ne oldu? İlker İnanoğlu’nun paylaşımına Şevket Çoruh’tan esprili yorum!
Giriş Tarihi: 13.10.2024 19:56 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:56

İlker İnanoğlu’nun yüzüne ne oldu? İlker İnanoğlu’nun paylaşımına Şevket Çoruh’tan esprili yorum!

2 Nisan'da hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane yapımcılarından Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın'la olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, yeni paylaşımıyla gündeme geldi. İlker İnanoğlu'nun yaptığı yeni paylaşımda yüzünün değiştiği görüldü. Ünlü ismin filtreyle mi yoksa estetik operasyonla mı değiştiği ise merak konusu oldu. İlker İnanoğlu, sosyal medya üzerinden gelen yorumlar sonrası paylaşımını sildi. İşte İlker İnanoğlu'nun şaşırtan yeni paylaşımı ve Şevket Çoruh'un sosyal medyaya damga vuran o yorumu!

İlker İnanoğlu’nun yüzüne ne oldu? İlker İnanoğlu’nun paylaşımına Şevket Çoruh’tan esprili yorum!

Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın ile evliliğinden olan oğlu İlker İnanoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu.

İlker İnanoğlu’nun yüzüne ne oldu? İlker İnanoğlu’nun paylaşımına Şevket Çoruh’tan esprili yorum!

FİLTRE Mİ YOKSA ESTETİK OPERASYON MU GEÇİRDİ?

İlker İnanoğlu'nun yaptığı yeni paylaşımda yüzünün değiştiği görüldü. Ünlü ismin filtreyle mi yoksa estetik operasyonla mı değiştiği ise merak konusu oldu.

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İlker İnanoğlu’nun yüzüne ne oldu? İlker İnanoğlu’nun paylaşımına Şevket Çoruh’tan esprili yorum!

İŞTE O PAYLAŞIM! YORUMLAR SONRASI PAYLAŞIMINI SİLDİ

İlker İnanoğlu, sosyal medya üzerinden gelen yorumlar sonrası paylaşımını sildi.

İlker İnanoğlu’nun yüzüne ne oldu? İlker İnanoğlu’nun paylaşımına Şevket Çoruh’tan esprili yorum!

ÜNLÜ OYUNCUNUN YORUMU GÜLDÜRDÜ!

Ancak ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un yorumu sosyal medyaya damga vurdu. Çoruh, İnanoğlu'nun paylaşımının altına, "İlker İnanamıyorumoğlu" yorumunu ekleyerek herkesi güldürdü.

İlker İnanoğlu’nun yüzüne ne oldu? İlker İnanoğlu’nun paylaşımına Şevket Çoruh’tan esprili yorum!

Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, babasının en büyük mirasına sahip çıktı! Türk sinemasının ve televizyonların efsane yapımcısı Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybedince, 1960'ta kurduğu Erler Film ortada kalmıştı.

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