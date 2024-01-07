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Haberler Galeri ‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler inanamadı! 'Yıllara meydan okuyor'
Giriş Tarihi: 07.01.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 07:02

İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler inanamadı! 'Yıllara meydan okuyor'

'İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip gibi karakterlere hayat veren Yasemin Yalçın, verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle gündem oldu. Ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, sosyal medyayı salladı. Sosyal medya takipçileri, 'Yasemin Yalçın kaç yaşında?' sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun son halini görenler, 'Hiç yaşlanmamış', 'yıllara meydan okuyor' gibi yorumlarda bulundu. İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenler!

‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler inanamadı! ’Yıllara meydan okuyor’

Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı.

‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler inanamadı! ’Yıllara meydan okuyor’

İnce İnce Yasemince dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın verdiği kilolar ve fit görüntüsü sosyal medya kullanıcılarından, "Genç kız gibi olmuş" şeklinde yorumlar aldı.

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‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler inanamadı! ’Yıllara meydan okuyor’

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun son halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler inanamadı! ’Yıllara meydan okuyor’

Takipçiler Yalçın için, "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" gibi yorumlar yaptı.

‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler inanamadı! ’Yıllara meydan okuyor’

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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