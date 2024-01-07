‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler inanamadı! ’Yıllara meydan okuyor’

Giriş Tarihi: 07.01.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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'İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip gibi karakterlere hayat veren Yasemin Yalçın, verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle gündem oldu. Ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, sosyal medyayı salladı. Sosyal medya takipçileri, 'Yasemin Yalçın kaç yaşında?' sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun son halini görenler, 'Hiç yaşlanmamış', 'yıllara meydan okuyor' gibi yorumlarda bulundu. İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenler!