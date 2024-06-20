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Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Azem Yücedağ'ı Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i bir de şimdi görün! Annesi de güzel oyuncu Belçim Bilgin...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 06:42

İnci Taneleri'nin Azem Yücedağ'ı Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i bir de şimdi görün! Annesi de güzel oyuncu Belçim Bilgin...

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisi ile uzun bir zaman sonra ekrana döndü. 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor. Sosyal medyada ilgi odağı olan Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı. Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra bir de oyuncu Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var. Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin ve oğlu Rodin...

İnci Taneleri’nin Azem Yücedağ’ı Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’i bir de şimdi görün! Annesi de güzel oyuncu Belçim Bilgin...

Sosyal medya İnci Taneleri ile ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan'ı konuşuyor. İnci Taneleri dizisinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan ilgi odağı oldu.

İnci Taneleri’nin Azem Yücedağ’ı Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’i bir de şimdi görün! Annesi de güzel oyuncu Belçim Bilgin...

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinde Öğretmen Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor.

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İnci Taneleri’nin Azem Yücedağ’ı Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’i bir de şimdi görün! Annesi de güzel oyuncu Belçim Bilgin...

Senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

İnci Taneleri’nin Azem Yücedağ’ı Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’i bir de şimdi görün! Annesi de güzel oyuncu Belçim Bilgin...

56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisi sonrası sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olmayı başarıyor.

İnci Taneleri’nin Azem Yücedağ’ı Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’i bir de şimdi görün! Annesi de güzel oyuncu Belçim Bilgin...

Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı.

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