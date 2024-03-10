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Haberler Galeri İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü maneviyata yöneldi! "Herkes bir arayış içinde, hepsini bırakın maneviyata yönelin"
Giriş Tarihi: 10.03.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 08:31

İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü maneviyata yöneldi! "Herkes bir arayış içinde, hepsini bırakın maneviyata yönelin"

Ünlü şarkıcı İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü, a Para'daki Biz Bize programına konuk oldu. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan çift, özel açıklamalar yaptı. İpek Açar, "İnançlı yaşamanın, Allah'ın mucizelerinin anlatıldığı, herkesin dinlediği zaman huzur bulacağı Yaratılış projesini yaptık" dedi. Yaratılış projesinin bestelerini yapan Alper Kömürcü ise şöyle konuştu: "Pandemi döneminde Kur'an-ı Kerim'i, not alarak okudum. Sonra hissettiklerimi herkesle paylaşmak istedim. Herkes bir arayış içinde. Reiki'ye, nefes terapilerine gidiyorlar. Hepsini bıraksınlar Yaratılış projesini dinlesinler. Maneviyata yönelsinler."

İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü maneviyata yöneldi! Herkes bir arayış içinde, hepsini bırakın maneviyata yönelin

A Para'da yayınlanan Biz Bize programına İpek Açar, müzisyen eşi Alper Kömürcü, usta sanatçılar Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe ve oyuncu müzisyen kızları İlkyaz Kocatepe konuk oldu. İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü, Biz Bize programına özel samimi açıklamalar yaptı. Allah'ın mucizelerinin anlatıldığı Yaratılış projesinin bestesini yapan İpek Açar'ın müzisyen eşi Alper Kömürcü, "Herkes arayış içinde. İnsanlar, Reiki'ye, nefes terapilerine gidiyorlar ama hepsini bırakıp maneviyata yönelmeliler" dedi.

İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü maneviyata yöneldi! Herkes bir arayış içinde, hepsini bırakın maneviyata yönelin

İPEK AÇAR
HERKESİN MANEVİYATI YÜKSEK BÖYLE BİR PROJEYE İHTİYACI VARMIŞ
Caner Hoca'nın sözleri çok iyi. Alper çok güzel besteler yaptı. Projenin herkesin yüreğine dokunduğunu derinden hissettik. Geçen gün yayına girdik. Çok mesaj geldi. 'Ne çok ihtiyacımız varmış maneviyatı yüksek böyle bir işe' dediler. Çok özel bir iş oldu. İnançlı yaşamanın, Allah'ın mucizelerinin anlatıldığı herkesin dinlediği zaman hayatı kendini sorguladığı bir proje oldu.

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İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü maneviyata yöneldi! Herkes bir arayış içinde, hepsini bırakın maneviyata yönelin

Ömer 3 aylık oldu. Aslı Gönül İngiltere'de, doktoraya başladı. Onun göbek bağını üniversitenin bahçesine gömmüştük. Akademisyen oldu. Ömer'in göbek bağını bir yere koymayacağım dedim baş ucumdaki çekmecede saklıyorum. Beni bırakıp gitmesin diye.

İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü maneviyata yöneldi! Herkes bir arayış içinde, hepsini bırakın maneviyata yönelin

Müzisyen olmasını çok isterim. Aslı Gönül de çok yetenekli müzik konusunda ama o bilim insanı olmayı tercih etti. Fizik okudu. İyi bir abla oldu. Kardeşinin ismini de o koydu.

İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü maneviyata yöneldi! Herkes bir arayış içinde, hepsini bırakın maneviyata yönelin

20 yıl aradan sonra anne olmak da çok güzel. Genç yaşta anne olduğumda çok heyecanlıydım. Şimdi daha sakinlikle büyütüyorum. Daha fazla tadına veriyorum gibi. Anneanneler, babaanneler bizden daha heyecanlı. Bize yorulmaya fırsat kalmıyor.

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