İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü maneviyata yöneldi! "Herkes bir arayış içinde, hepsini bırakın maneviyata yönelin"

İPEK AÇAR

HERKESİN MANEVİYATI YÜKSEK BÖYLE BİR PROJEYE İHTİYACI VARMIŞ

Caner Hoca'nın sözleri çok iyi. Alper çok güzel besteler yaptı. Projenin herkesin yüreğine dokunduğunu derinden hissettik. Geçen gün yayına girdik. Çok mesaj geldi. 'Ne çok ihtiyacımız varmış maneviyatı yüksek böyle bir işe' dediler. Çok özel bir iş oldu. İnançlı yaşamanın, Allah'ın mucizelerinin anlatıldığı herkesin dinlediği zaman hayatı kendini sorguladığı bir proje oldu.

