Giriş Tarihi: 10.03.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
08:31
İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü maneviyata yöneldi! "Herkes bir arayış içinde, hepsini bırakın maneviyata yönelin"
Ünlü şarkıcı İpek Açar ile müzisyen eşi Alper Kömürcü, a Para'daki Biz Bize programına konuk oldu. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan çift, özel açıklamalar yaptı. İpek Açar, "İnançlı yaşamanın, Allah'ın mucizelerinin anlatıldığı, herkesin dinlediği zaman huzur bulacağı Yaratılış projesini yaptık" dedi. Yaratılış projesinin bestelerini yapan Alper Kömürcü ise şöyle konuştu: "Pandemi döneminde Kur'an-ı Kerim'i, not alarak okudum. Sonra hissettiklerimi herkesle paylaşmak istedim. Herkes bir arayış içinde. Reiki'ye, nefes terapilerine gidiyorlar. Hepsini bıraksınlar Yaratılış projesini dinlesinler. Maneviyata yönelsinler."