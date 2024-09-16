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Haberler Galeri İpek Açar oğlu Ömer’e kavuştuğu anları paylaştı! Tatlı Ömer’e "Maşallah" yorumları yağdı! “Tıpkı baba”
Giriş Tarihi: 16.09.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:17

İpek Açar oğlu Ömer’e kavuştuğu anları paylaştı! Tatlı Ömer’e "Maşallah" yorumları yağdı! “Tıpkı baba”

İkinci kez anne olan İpek Açar, oğlu Ömer'e kavuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlı Ömer'e takipçilerden yorum ve beğeni yağdı. Minik Ömer'e herkesten "Maşallah" yorumları geldi. 48 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz aylarda annelik heyecanını bir kez daha yaşadı. İpek Açar, eşi Alper Kömürcü ve oğlu ile yeni bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Açar, bu kez de ailesiyle mutlu hallerini paylaştı. İpek Açar'ın merhum üstat Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı var. Ünlü müzisyen Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, aileye sevinç getirdi. Minik Ömer'i gören takipçiler "Babasının aynısı" yorumları yaptı.

İpek Açar oğlu Ömer’e kavuştuğu anları paylaştı! Tatlı Ömer’e Maşallah yorumları yağdı! Tıpkı baba

Merhum sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül şimdilerde 24 yaşında duru güzelliği ile dikkat çeken bir genç kız. İpek Açar, sosyal medyadan sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapıyor. Son olarak oğlu Ömer ve eşi Alper Kömürcü ile bir paylaşım yapan İpek Açar, oğlu Ömer'e kavuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İpek Açar oğlu Ömer’e kavuştuğu anları paylaştı! Tatlı Ömer’e Maşallah yorumları yağdı! Tıpkı baba

İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü görenler adeta büyüleniyor. 24 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.

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İpek Açar oğlu Ömer’e kavuştuğu anları paylaştı! Tatlı Ömer’e Maşallah yorumları yağdı! Tıpkı baba

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar, fırsat buldukça kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

İpek Açar oğlu Ömer’e kavuştuğu anları paylaştı! Tatlı Ömer’e Maşallah yorumları yağdı! Tıpkı baba

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oluyor.

İpek Açar oğlu Ömer’e kavuştuğu anları paylaştı! Tatlı Ömer’e Maşallah yorumları yağdı! Tıpkı baba

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.

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