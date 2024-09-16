İpek Açar oğlu Ömer’e kavuştuğu anları paylaştı! Tatlı Ömer’e "Maşallah" yorumları yağdı! “Tıpkı baba”

Merhum sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül şimdilerde 24 yaşında duru güzelliği ile dikkat çeken bir genç kız. İpek Açar, sosyal medyadan sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapıyor. Son olarak oğlu Ömer ve eşi Alper Kömürcü ile bir paylaşım yapan İpek Açar, oğlu Ömer'e kavuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.