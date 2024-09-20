Giriş Tarihi: 20.09.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
11:30
İpek Açar'dan minik oğlu Ömer ile tatlı yolculuk! Sevimli halleri "Maşallah" dedirten Ömer tıpkı babası!
İkinci kez anne olmanın mutluluğunu 48 yaşında tadan İpek Açar'ın oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sanatçı son olarak yolculuk paylaşımlarında bulundu. İpek Açar'ın minik oğlu Ömer ile yolculuk hallerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Minik Ömer'in sevimli hallerine herkesten "Maşallah" geldi. İşte babası Alper Kömürcü'ye çok benzetilen İpek Açar'ın oğlu Ömer ile tatlı yolculuk halleri...