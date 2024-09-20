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Haberler Galeri İpek Açar'dan minik oğlu Ömer ile tatlı yolculuk! Sevimli halleri "Maşallah" dedirten Ömer tıpkı babası!
Giriş Tarihi: 20.09.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:30

İpek Açar'dan minik oğlu Ömer ile tatlı yolculuk! Sevimli halleri "Maşallah" dedirten Ömer tıpkı babası!

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu 48 yaşında tadan İpek Açar'ın oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sanatçı son olarak yolculuk paylaşımlarında bulundu. İpek Açar'ın minik oğlu Ömer ile yolculuk hallerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Minik Ömer'in sevimli hallerine herkesten "Maşallah" geldi. İşte babası Alper Kömürcü'ye çok benzetilen İpek Açar'ın oğlu Ömer ile tatlı yolculuk halleri...

İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile tatlı yolculuk! Sevimli halleri Maşallah dedirten Ömer tıpkı babası!

Merhum sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül şimdilerde 24 yaşında duru güzelliği ile dikkat çeken bir genç kız. İpek Açar, sosyal medyadan sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapıyor. Son olarak oğlu Ömer ve eşi Alper Kömürcü ile bir paylaşım yapan İpek Açar, oğlu Ömer ile yolculuk hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile tatlı yolculuk! Sevimli halleri Maşallah dedirten Ömer tıpkı babası!

İpek Açar 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çiftin oğulları Ömer ile mutlulukları perçinlendi.

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İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile tatlı yolculuk! Sevimli halleri Maşallah dedirten Ömer tıpkı babası!

Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenince havalara uçmuştu.

İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile tatlı yolculuk! Sevimli halleri Maşallah dedirten Ömer tıpkı babası!

Müzisyen çift, bebeklerine 2023'ün son günlerinde kavuştu.

İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile tatlı yolculuk! Sevimli halleri Maşallah dedirten Ömer tıpkı babası!

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu 48 yaşında tadan İpek Açar'ın oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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