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İpek Filiz Yazıcı'dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...
Giriş Tarihi: 21.08.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 10:29
İpek Filiz Yazıcı'dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...
2022 yılında şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikâh masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda evliliğini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açan Yazıcı, sevgilisi İhsan Taha Torğut ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada duyurmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez sevgilisiyle çıktığı Karadeniz tatilinden romantik kareleri takipçileriyle paylaştı.