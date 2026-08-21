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Haberler Galeri Magazin İpek Filiz Yazıcı'dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...
Giriş Tarihi: 21.08.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 10:29

İpek Filiz Yazıcı'dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

2022 yılında şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikâh masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda evliliğini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açan Yazıcı, sevgilisi İhsan Taha Torğut ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada duyurmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez sevgilisiyle çıktığı Karadeniz tatilinden romantik kareleri takipçileriyle paylaştı.

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İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

'Aşk 101' dizisiyle adını duyuran genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisinden 10 yaş büyük olanşarkıcı Ufuk Beydemir'le 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'in 3 yıllık evliliğinde çatırdamalar olduğu ve ünlü çiftin boşanacağı iddia edilmişti.

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İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ

Yollarını ayıracakları iddia edilen Ufuk Beydemir eski eşi İpek Filiz Yazıcı'dan geçtiğimiz ekim ayında boşanma haberi gelmişti.

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İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Çift ortak paylaştıkları hikayede, "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk" ifadelerini kullanmıştı.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile birlikte yer aldığı romantik bir fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle paylaşarak aşkını ilan etmişti.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Son olarak aşkları dolu dizgin devam eden ünlü oyuncu, sevgilisi İhsan Taha Torğut ile birlikte soluğu Karadeniz'de aldı.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Doğayla iç içe keyifli anlar yaşayan Yazıcı, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Çiftin samimi ve romantik pozları takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

İpek Filiz Yazıcı paylaşımının altına ise şu notu düştü:

Gözlerimizle gördüğümüz manzaralara inanamadığımız, gülmekten çene kaslarımızın artık kitlendiği, ennnfes lezzetlerle mide fesadı geçirdiğimiz, çok güzel sofralara konuk olduğumuz, ayı görme umuduyla çıktığımız yolda kocaman (!) kurbağalar gördüğümüz, buraya kadar gelmişken sütlaç'ın üstünde kadayıfı da deneyelim dediğimiz, muhlamayla kuymağın farkını öğrendiğimiz, her yaz yapılacak denilip sürekli ertelenen o mini karadeniz turu sonunda yapıldı

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

24 yaşındaki oyuncunun pozlarına ise kısa sürede beğeni ve yorum geldi.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA OLAY OLDU

Öte yandan geçen günlerde Ufuk Beydemir'den boşanan İpek Filiz Yazıcı, aşk hayatıyla magazinde yer alırken Ufuk Beydemir'in bir videonun altına yaptığı yorum sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

ESKİ EŞİNİ VE SEVGİLİSİNİ HEDEF ALDI

Ufuk Beydemir'in yorumu ise direkt eski eşi İpek Filiz Yazıcı ve sevgilisini hedef aldı.

"ATTAN İNİP EŞEĞE BİNEN..."

Ufuk Beydemir sosyal medyada paylaşılan bir videonun altına, "Attan inip eşeğe binen ex için de bir video gelir mi kralım" yorumunu yaptı.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Öte yandan Yazıcı, geçen haftalarda farklı bir konu ile gündeme gelmişti.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Adeta ikiz gibi kendisine tıpa tıp benzeyen kız kardeşi Duru'yla ardı ardına paylaşım yapan ünlü oyuncu kısa sürede dikkat çekmişti.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Nostaljik bir paylaşım yapan İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi beğeni yağmuruna tutulmuştu.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

İki sarışın kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirmişti.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Sosyal medya kullanıcıları da, "Hangisi İpek", "Aynadaki yansıması gibi" tarzında yorumlar yaptı.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

17 yaşındaki Duru Yazıcı güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Diğer ünlü isimlerin de merak edilen kardeşlerini sizler için derledik...

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan kardeşi Eylül ile görüntülenmişti.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

İŞTE PELİN KARAHAN'IN GÜZEL KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

PELİN KARAHAN VE KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!

İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle Karadeniz kaçamağı! Doğayla iç içe aşk tatili...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

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