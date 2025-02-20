‘İpekyolu’nun Superman’i olarak anılıyordu! Cüneyt Arkın’ın gerçek mesleğini biliyor muydunuz?

CÜNEYT ARKIN'IN GERÇEK MESLEĞİ NE?

Eskişehir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Arkın, bir yandan doktorluk yaparken diğer yandan sinemaya olan ilgisini de göz ardı etmedi.