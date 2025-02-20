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Haberler Galeri ‘İpekyolu'nun Superman'i olarak anılıyordu! Cüneyt Arkın’ın gerçek mesleğini biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:29

‘İpekyolu'nun Superman'i olarak anılıyordu! Cüneyt Arkın’ın gerçek mesleğini biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın, Türk sinema dünyasında kahramanlık destanları yazdı. Cüneyt Arkın denilince 'Malkoçoğlu' ve 'Kara Murat' gibi kahramanlar akıllara geliyor. Yer aldığı filmlerde dublör kullanmadığı bilinen ünlü aktöre Türk yazarlarımızdan bir tanesi 'İpekyolu'nun Süperman'i lakabını taktı. Peki 2022 yılında hayata gözlerini yuman Cüneyt Arkın'ın gerçek hayattaki mesleğini biliyor muydunuz? İşte cevabı…

‘İpekyolu’nun Superman’i olarak anılıyordu! Cüneyt Arkın’ın gerçek mesleğini biliyor muydunuz?

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 7 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu.

‘İpekyolu’nun Superman’i olarak anılıyordu! Cüneyt Arkın’ın gerçek mesleğini biliyor muydunuz?

TÜRK SİNEMASININ EN BÜYÜK KAHRAMANLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ

Anadolu'nun yokluk içinde büyümüş bu çocuğu, ilerleyen yıllarda Türk sinemasının en büyük kahramanlarından biri haline gelecekti.

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‘İpekyolu’nun Superman’i olarak anılıyordu! Cüneyt Arkın’ın gerçek mesleğini biliyor muydunuz?

CÜNEYT ARKIN'IN GERÇEK MESLEĞİ NE?

Eskişehir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Arkın, bir yandan doktorluk yaparken diğer yandan sinemaya olan ilgisini de göz ardı etmedi.

‘İpekyolu’nun Superman’i olarak anılıyordu! Cüneyt Arkın’ın gerçek mesleğini biliyor muydunuz?

1963 yılında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekmesiyle sinema yolculuğuna başlayan Arkın, kariyerinin ilk yıllarında romantik filmlerde rol aldı.

‘İpekyolu’nun Superman’i olarak anılıyordu! Cüneyt Arkın’ın gerçek mesleğini biliyor muydunuz?

Ancak asıl yükselişini aksiyon ve kahramanlık filmleriyle yakaladı.

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