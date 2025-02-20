Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
19:29
‘İpekyolu'nun Superman'i olarak anılıyordu! Cüneyt Arkın’ın gerçek mesleğini biliyor muydunuz?
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın, Türk sinema dünyasında kahramanlık destanları yazdı. Cüneyt Arkın denilince 'Malkoçoğlu' ve 'Kara Murat' gibi kahramanlar akıllara geliyor. Yer aldığı filmlerde dublör kullanmadığı bilinen ünlü aktöre Türk yazarlarımızdan bir tanesi 'İpekyolu'nun Süperman'i lakabını taktı. Peki 2022 yılında hayata gözlerini yuman Cüneyt Arkın'ın gerçek hayattaki mesleğini biliyor muydunuz? İşte cevabı…