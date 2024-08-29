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Giriş Tarihi: 29.08.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 07:03

İranlı yönetmen Yılmaz Erdoğan’a açtığı 'Gergedan Mevsimi' davasını kazandı!

Başrollerinde dünyaca ünlü İtalyan yıldız Monica Bellucci, Yılmaz Erdoğan, Beren Saat, Belçim Bilgin ve Caner Cindoruk gibi isimlerin oynadığı Gergedan Mevsimi filmi 2012 yılında vizyona girmişti. Gergedan Mevsimi filminin yönetmeni ve hak sahibi Bahman Ghobadi, yapımı kendisinden izinsiz şekilde bir dijital yayın platformuna satan Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu BKM'ye dava açtı. Mahkeme İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'yi haklı buldu...

Armağan YILMAZ
İranlı yönetmen Yılmaz Erdoğan’a açtığı ’Gergedan Mevsimi’ davasını kazandı!

2012'DE VİZYONA GİRDİ
İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin yazıp yönettiği, başrollerinde Monica Bellucci, Yılmaz Erdoğan, Beren Saat, Belçim Bilgin ve Caner Cindoruk gibi isimlerin oynadığı Gergedan Mevsimi filmi 2012 yılında vizyona girdi.

İranlı yönetmen Yılmaz Erdoğan’a açtığı ’Gergedan Mevsimi’ davasını kazandı!

Aradan yıllar geçtikten sonra yapımcı firma BKM, filmi bir dijital yayın platforumuna sattı.

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İranlı yönetmen Yılmaz Erdoğan’a açtığı ’Gergedan Mevsimi’ davasını kazandı!

İranlı yönetmen bu gelişme üzerine adliyeye başvurarak BKM'ye dava açtı.

İranlı yönetmen Yılmaz Erdoğan’a açtığı ’Gergedan Mevsimi’ davasını kazandı!

SÖZLEŞMEYE AYKIRI HAREKET
Ghobadi; 2011 yılında BKM ile sözleşme imzaladıklarını, 2012'de ise sözleşmenin yenilendiğini; ancak şirketin sözleşme hükümlerine aykırı olarak filmi, 190 ülkede yayın yapan bir platforma sattığını belirtti.

İranlı yönetmen Yılmaz Erdoğan’a açtığı ’Gergedan Mevsimi’ davasını kazandı!

Filmin izinsiz şekilde erişime sokulduğunu kaydederek maddi ve manevi tazminat talep etti.

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