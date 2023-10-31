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Haberler Galeri İrem Derici'den eski sevgilisi Atakan Işıktutan'a aşk misillemesi geldi!
Giriş Tarihi: 31.10.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 14:40

İrem Derici'den eski sevgilisi Atakan Işıktutan'a aşk misillemesi geldi!

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Atakan Işıktutan tüm dikkatleri üzerin çekmişti. Sevgilisiyle karelerini de yayınlayan Işıktutan'a ise İrem Derici'den aşk misillemesi geldi. İşte tüm detaylar...

İrem Derici’den eski sevgilisi Atakan Işıktutan’a aşk misillemesi geldi!

İrem Derici, 8 ay aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdı. Evlenmesi beklenirken ayrılan Derici'nin büyük aşkı Işıktutan ise bir haftadır Yılmaz Erdoğan'ın menajeri Bosna Altın ile aşk yaşıyor.

İrem Derici’den eski sevgilisi Atakan Işıktutan’a aşk misillemesi geldi!

Derici'yi kolayca silen Atakan Işıktutan, karelerini de sosyal medya hesabından yayınladı.

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İrem Derici’den eski sevgilisi Atakan Işıktutan’a aşk misillemesi geldi!

Bunun üzerine atağa geçen İrem Derici ise herkesin kafasını karıştırdı.

İrem Derici’den eski sevgilisi Atakan Işıktutan’a aşk misillemesi geldi!

Sürpriz ayrılığın üzerinden yaklaşık iki üç ay geçmişken, İrem Derici'nin yeni bir aşka yelken açtığı düşünüldü.

İrem Derici’den eski sevgilisi Atakan Işıktutan’a aşk misillemesi geldi!

Ünlü şarkıcı, dün 8.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından konser fotoğraflarını paylaştı.

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