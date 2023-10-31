İrem Derici’den eski sevgilisi Atakan Işıktutan’a aşk misillemesi geldi!

Giriş Tarihi: 31.10.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 14:40

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Atakan Işıktutan tüm dikkatleri üzerin çekmişti. Sevgilisiyle karelerini de yayınlayan Işıktutan'a ise İrem Derici'den aşk misillemesi geldi. İşte tüm detaylar...