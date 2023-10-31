İrem Derici’den eski sevgilisi Atakan Işıktutan’a aşk misillemesi geldi!

İrem Derici, 8 ay aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdı. Evlenmesi beklenirken ayrılan Derici'nin büyük aşkı Işıktutan ise bir haftadır Yılmaz Erdoğan'ın menajeri Bosna Altın ile aşk yaşıyor. Derici'yi kolayca silen Atakan Işıktutan, karelerini de sosyal medya hesabından yayınladı. Bunun üzerine atağa geçen İrem Derici ise herkesin kafasını karıştırdı. Sürpriz ayrılığın üzerinden yaklaşık iki üç ay geçmişken, İrem Derici'nin yeni bir aşka yelken açtığı düşünüldü. Ünlü şarkıcı, dün 8.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından konser fotoğraflarını paylaştı. Yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat, Derici'nin bu gönderisine kalp emojisiyle yorum yaptı. Derici de Fırat'a sarılma emojisiyle karşılık verdi. Takipçileri, İrem Derici'ye; 'Manitan mı?', 'Yeni enişte mi?' ve 'Adamın bir tane bile fotoğrafını bulamadım, gizemli enişte' gibi yorumlar yaptı. KESENİN AĞZINI AÇTI İrem Derici, bir aydır aralıksız hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Harbiye Açık Hava konserinden zaferle çıkmıştı. Son yılların en büyük prodüksiyonuna imza atan Derici ve ekibi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir şovla İstanbul seyircisinin karşısına çıkmıştı. İrem Derici'nin sahne şovu için tam 3 milyon TL harcandı. 16 kişilik orkestrası ve 20 dansçıdan oluşan ekibiyle sahneye çıkan Derici'nin konserinde toplam 150 kişi çalışmıştı. 'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK' İrem Derici 'Elimizden geleni yaptık, çalıştık, kazasız belasız bugünü geçirdik. Harcama kısmında ise 3 milyonu geçtik galiba, ipin ucu kaçtı' demişti. Derici, muhabirlerin aşk hayatı ve Atakan Işıktutan ilgili gelen sorularına ise, 'Bugün başka şeyler sorup benim 3 milyonluk sahne şovumun önüne geçemezsiniz. Hiç boşuna uğraşmayın. 3 gün sonra yine aşık olurum kimseye de hesap vermem' ifadelerini kullanmıştı.