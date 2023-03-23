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Haberler Galeri İş insanı İnan Kıraç’a kızından kötü haber! Şirket hissesine tedbir konuldu...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 06:54

İş insanı İnan Kıraç’a kızından kötü haber! Şirket hissesine tedbir konuldu...

KOÇ Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, 2020 yılında vefat ederken kızı İpek Kıraç'a yüklü bir miras bıraktı. Bunun üzerine işadamı İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını ve kızına kalan hisse senetlerinin yüzde 25'inin kendisine verilmesini talep etmişti. Miras davasına karşı dava açan ve babasını usulsüz para aktırdığı iddiasıyla suçlayan İpek Kıraç'ın talebi üzerine İnan Kıraç'ın şirket hissesine tedbir konuldu

Deniz YUSUFOĞLU
İş insanı İnan Kıraç’a kızından kötü haber! Şirket hissesine tedbir konuldu...

İş insanı İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'a dava açmıştı.

İş insanı İnan Kıraç’a kızından kötü haber! Şirket hissesine tedbir konuldu...

İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istemişti.

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İş insanı İnan Kıraç’a kızından kötü haber! Şirket hissesine tedbir konuldu...

Bununla birlikte kızı İpek Kıraç'ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25'lik payının kendisine verilmesini talep etmişti.

İş insanı İnan Kıraç’a kızından kötü haber! Şirket hissesine tedbir konuldu...

'BABAM MAL KAÇIRIYOR'
Bu gelişme sonrası İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı ve İnan Kıraç'ın mal kaçırdığını ve halen kaçırmakta olduğunu ileri sürdü.

İş insanı İnan Kıraç’a kızından kötü haber! Şirket hissesine tedbir konuldu...

İnan Kıraç'ın, Suna Kıraç'a ait hesaptan yüz milyonlarca doları usulsüz bir şekilde aktardığını,

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