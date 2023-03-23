Giriş Tarihi: 23.03.2023 06:50
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
06:54
İş insanı İnan Kıraç’a kızından kötü haber! Şirket hissesine tedbir konuldu...
KOÇ Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, 2020 yılında vefat ederken kızı İpek Kıraç'a yüklü bir miras bıraktı. Bunun üzerine işadamı İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını ve kızına kalan hisse senetlerinin yüzde 25'inin kendisine verilmesini talep etmişti. Miras davasına karşı dava açan ve babasını usulsüz para aktırdığı iddiasıyla suçlayan İpek Kıraç'ın talebi üzerine İnan Kıraç'ın şirket hissesine tedbir konuldu