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Haberler Galeri İş insanı Sadettin Saran süper lüks villasını satılığa çıkardı! Ünlü isimlere komşu olan villanın fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 10:54

İş insanı Sadettin Saran süper lüks villasını satılığa çıkardı! Ünlü isimlere komşu olan villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Rachel Araz Kiresepi, Bensu Soral ve Hakan Baş, Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Funda Arar ve Doğa Rutkay gibi ünlü isimlerin oturduğu sitede bulunan süper lüks villasını satılığa çıkaran Sadettin Saran'ın istediği para dudak uçuklattı! İşte Sadettin Saran'ın ünlülere komşu olma fırsatı sunan 10 odalı, göl manzaralı muhteşem evinin fiyatı...

İş insanı Sadettin Saran süper lüks villasını satılığa çıkardı! Ünlü isimlere komşu olan villanın fiyatı dudak uçuklattı!

İş insanı Sadettin Saran, Göktürk Kemer Country'deki lüks villasını satılığa çıkardı. Göl manzaralı villanın fiyatı çok konuşuldu...

İş insanı Sadettin Saran süper lüks villasını satılığa çıkardı! Ünlü isimlere komşu olan villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Rachel Araz Kiresepi, Bensu Soral ve Hakan Baş, Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Funda Arar ve Doğa Rutkay gibi ünlü isimlerin oturduğu sitede bulunan süper lüks villasını satılığa çıkaran Sadettin Saran'ın istediği para dudak uçuklattı!

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İş insanı Sadettin Saran süper lüks villasını satılığa çıkardı! Ünlü isimlere komşu olan villanın fiyatı dudak uçuklattı!

İşte Sadettin Saran'ın ünlülere komşu olma fırsatı sunan 10 odalı, göl manzaralı muhteşem evinin fiyatı...

İş insanı Sadettin Saran süper lüks villasını satılığa çıkardı! Ünlü isimlere komşu olan villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Sadettin Saran'ın, 900 metrekare alan üzerinde bulunan 10 odalı, göl kenarında ve muhteşem bir manzaraya sahip olan villası için ilan verildi.

İş insanı Sadettin Saran süper lüks villasını satılığa çıkardı! Ünlü isimlere komşu olan villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü iş insanı villası için 283 milyon lira istiyor. Çok bilindik bir ilan sitesinde villasını satılığa çıkaran Saran'ın villasını kimin alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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