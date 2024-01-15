İş insanı Sadettin Saran süper lüks villasını satılığa çıkardı! Ünlü isimlere komşu olan villanın fiyatı dudak uçuklattı!

İş insanı Sadettin Saran, Göktürk Kemer Country'deki lüks villasını satılığa çıkardı. Göl manzaralı villanın fiyatı çok konuşuldu... Rachel Araz Kiresepi, Bensu Soral ve Hakan Baş, Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Funda Arar ve Doğa Rutkay gibi ünlü isimlerin oturduğu sitede bulunan süper lüks villasını satılığa çıkaran Sadettin Saran'ın istediği para dudak uçuklattı! İşte Sadettin Saran'ın ünlülere komşu olma fırsatı sunan 10 odalı, göl manzaralı muhteşem evinin fiyatı... Sadettin Saran'ın, 900 metrekare alan üzerinde bulunan 10 odalı, göl kenarında ve muhteşem bir manzaraya sahip olan villası için ilan verildi. Ünlü iş insanı villası için 283 milyon lira istiyor. Çok bilindik bir ilan sitesinde villasını satılığa çıkaran Saran'ın villasını kimin alacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Sadettin Saran'ın evini satın alanların komşularından biri de Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti olacak. Oğlu ve eşiyle huzur dolu bir yuva inşa eden Tatlıtuğ, Kemerburgaz'da yer alan 'Kemer Country Kütük Evler'de yaşıyor. İlk kez evinin kapılarını Maison Française dergisine açan Tatlıtuğ'un tasarım harikası evi göz kamaştırdı. Modern ve retro çizgilerin iç içe geçtiği üç katlı villanın dekorasyonunda dengeli ve ferah bir bakış açısı benimsenmiş. Ahşabın ve bej tonlarının sıklıkla kullanıldığı evde en dikkat çeken detay ise pop art tasarımlar oluyor. Siyah beyaz çizgili kanepe ve renkli tablolar yumuşak tasarımın içerisine adeta renk katıyor. 'EVİM HER ZAMAN ÖNCELİĞİM OLMUŞTUR' Neşe ve huzur veren sıcak bir ambiyansla döşenmiş bir evi olduğunu dile getiren Dizer, 'Dekorasyon için aksesuar tercihlerim eğlenceli, renkli, dikkat çekici pop-art parçalar oldu. Yeşile, doğaya ve dinginliğe özlem duyduğumuz için bir orman evinde yaşamak hep hayalimizdi. Yaşadığım mekanda mutlaka tasarım objeler ve sanat eserleri olmalı. Evim her zaman önceliğim olmuştur. Zevkimi, yaşam stilimi ve karakterimi yansıtması için zaman ve emek harcarım' ifadelerini kullanmıştı.