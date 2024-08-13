İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de ünlü oyuncuymuş! Sarışın güzeli kardeşini sır gibi saklıyordu...

Ünlü oyuncunun kardeşi Kardelen Hacıoğlu da kariyerini oyuncu olarak sürdürüyor. Kardelen Hacıoğlu, Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda rol aldı.

İşte İsmail Hacıoğlu ve merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...