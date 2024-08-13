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Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de ünlü oyuncuymuş! Sarışın güzeli kardeşini sır gibi saklıyordu...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:09

İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de ünlü oyuncuymuş! Sarışın güzeli kardeşini sır gibi saklıyordu...

2000'li yıllardan beri ekranlarda izlediğimiz karizmatik oyuncu İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da mercek altına alınıyor. Boşandığı eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile tekrar barışan Hacıoğlu'nun mutluluğu ne yazık ki uzun soluklu olmamıştı. Bir kızları bulunan eski eşler tekrar ayrılık kararı aldı. Peki çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin de ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Hacıoğlu sarışın güzeli kardeşini sır gibi saklıyordu...

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de ünlü oyuncuymuş! Sarışın güzeli kardeşini sır gibi saklıyordu...

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin de ünlü olduğunu duyanlar hayli şaşırdı.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de ünlü oyuncuymuş! Sarışın güzeli kardeşini sır gibi saklıyordu...

Ünlü oyuncunun kardeşi Kardelen Hacıoğlu da kariyerini oyuncu olarak sürdürüyor. Kardelen Hacıoğlu, Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda rol aldı.

İşte İsmail Hacıoğlu ve merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

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İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de ünlü oyuncuymuş! Sarışın güzeli kardeşini sır gibi saklıyordu...

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İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de ünlü oyuncuymuş! Sarışın güzeli kardeşini sır gibi saklıyordu...

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