Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
11:09
İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de ünlü oyuncuymuş! Sarışın güzeli kardeşini sır gibi saklıyordu...
2000'li yıllardan beri ekranlarda izlediğimiz karizmatik oyuncu İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da mercek altına alınıyor. Boşandığı eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile tekrar barışan Hacıoğlu'nun mutluluğu ne yazık ki uzun soluklu olmamıştı. Bir kızları bulunan eski eşler tekrar ayrılık kararı aldı. Peki çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin de ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Hacıoğlu sarışın güzeli kardeşini sır gibi saklıyordu...