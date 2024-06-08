İsmailzedeler biraraya geldi! Eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki'den de 2020 yılında boşanmıştı.