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Haberler Galeri İsmailzedeler biraraya geldi! Eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 10:41

İsmailzedeler biraraya geldi! Eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti

İsmail Hacıoğlu, Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettirmişti. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ve boşanan 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamış ancak biten ilişkisi sonrası yeniden eski eşi Duygu Kumarki ile barışmıştı. Son olarak İsmail Hacıoğlu'nun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz'ün yolu önceki akşam Harbiye Açıkhava'da kesişti. İki ünlü oyuncu samimi şekilde sohbet ederken objektife yansıdı.

İsmailzedeler biraraya geldi! Eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti

Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor.

İsmailzedeler biraraya geldi! Eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti

İsmail Hacıoğlu ilk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever'le yapmış, çift 2015'te boşanmıştı.

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İsmailzedeler biraraya geldi! Eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki'den de 2020 yılında boşanmıştı.

İsmailzedeler biraraya geldi! Eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti

Boşandıktan sonra oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşayan Hacıoğlu'nun bu ilişkisi kısa sürmüştü.

İsmailzedeler biraraya geldi! Eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti

Ardından Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamamıştı.

Büyük aşk yaşadığı ve evlenmeleri beklenen sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile ayrılan İsmail Hacıoğlu, eski eşine geri dönmüştü...

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