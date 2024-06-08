Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
10:41
İsmailzedeler biraraya geldi! Eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti
İsmail Hacıoğlu, Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettirmişti. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ve boşanan 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamış ancak biten ilişkisi sonrası yeniden eski eşi Duygu Kumarki ile barışmıştı. Son olarak İsmail Hacıoğlu'nun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz'ün yolu önceki akşam Harbiye Açıkhava'da kesişti. İki ünlü oyuncu samimi şekilde sohbet ederken objektife yansıdı.