Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:04
24 yıllık evliliği bitiren yasak aşkta gelişme! Oyuncu Cenk Torun'un ardından partneri Mahassine Merabet'ten de ilk açıklama geldi!
Ünlü oyuncu Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun, ünlü oyuncunun rol arkadaşıyla yasak aşk yaşadığı iddiası ile boşanma davası açmıştı. Ortaya atılan iddialardan sonra tüm gözler iki ünlü isme çevrilirken Cenk Torun'dan ilk açıklama gelmişti. Faslı oyuncu Mahassine Merabet de Torun'un ardından sosyal medya hesabında iddialara açıklık getirdi.