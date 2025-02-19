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Haberler Galeri 24 yıllık evliliği bitiren yasak aşkta gelişme! Oyuncu Cenk Torun'un ardından partneri Mahassine Merabet'ten de ilk açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:04

24 yıllık evliliği bitiren yasak aşkta gelişme! Oyuncu Cenk Torun'un ardından partneri Mahassine Merabet'ten de ilk açıklama geldi!

Ünlü oyuncu Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun, ünlü oyuncunun rol arkadaşıyla yasak aşk yaşadığı iddiası ile boşanma davası açmıştı. Ortaya atılan iddialardan sonra tüm gözler iki ünlü isme çevrilirken Cenk Torun'dan ilk açıklama gelmişti. Faslı oyuncu Mahassine Merabet de Torun'un ardından sosyal medya hesabında iddialara açıklık getirdi.

24 yıllık evliliği bitiren yasak aşkta gelişme! Oyuncu Cenk Torun’un ardından partneri Mahassine Merabet’ten de ilk açıklama geldi!

Çılgın Bediş'in Oktay'ı oyuncu Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. Bu evliliklerinden bir çocuk dünyaya gelen çiftin, aralarında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı.

24 yıllık evliliği bitiren yasak aşkta gelişme! Oyuncu Cenk Torun’un ardından partneri Mahassine Merabet’ten de ilk açıklama geldi!

Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.

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24 yıllık evliliği bitiren yasak aşkta gelişme! Oyuncu Cenk Torun’un ardından partneri Mahassine Merabet’ten de ilk açıklama geldi!

300 BİN NAFAKA 40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

24 yıllık evliliği bitiren yasak aşkta gelişme! Oyuncu Cenk Torun’un ardından partneri Mahassine Merabet’ten de ilk açıklama geldi!

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

24 yıllık evliliği bitiren yasak aşkta gelişme! Oyuncu Cenk Torun’un ardından partneri Mahassine Merabet’ten de ilk açıklama geldi!

SET ARKADAŞIYLA İLİŞKİ İDDİASI

Özel bir TV kanalında yayınlanan dizi setindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet'le dizi başladıktan kısa bir süre sonra PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.

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