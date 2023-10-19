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Haberler Galeri İsrail asıllı şarkıcı Linet "Hamas katildir" dedi Gazze'deki katliama sessiz kaldı! Şarkıcı Linet'e tepki yağdı!
Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:40

İsrail asıllı şarkıcı Linet "Hamas katildir" dedi Gazze'deki katliama sessiz kaldı! Şarkıcı Linet'e tepki yağdı!

Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü anlatmaya kelimeler yetersiz kaldı. Kana doymayan İsrail, Gazze'de sivillerin tedavi gördüğü ve sığındığı hastaneyi vurdu. Yüzlerce sivile mezar olan hastanede ölenlerin çoğu çocuk ve kadındı. Dünyanın ölüm sessizliğine büründüğü kanlı soykırıma ülkemizden tepki yağdı. Sanat camiası da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" dedi. Yalnız İsrail asıllı şarkıcı Linet paylaşımı ile tepkilerin odağı oldu. Ünlü şarkıcı Linet, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir'' sözlerini alıntıladı. Ancak yüzlerce insanın öldüğü hastane katliamına ses çıkarmadı. Şarkıcı Linet'in bu vicdan dışı davranışına tepki yağdı.

İsrail asıllı şarkıcı Linet Hamas katildir dedi Gazze’deki katliama sessiz kaldı! Şarkıcı Linet’e tepki yağdı!

17 Ekim 2023 tarihin en kanlı günlerinden oldu... Katil İsrail, El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. 4 bin kişinin sığındığı, yüzlerce yaralının tedavi gördüğü hastane kan gölüne döndü. Çoğunluğu kadın ve çocuk olan 500'e yakın masum sivil katledildi. Dünyanın ölüm sessizliğine büründüğü kanlı soykırıma ülkemizden tepki yağdı. Sanat camiası da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" dedi. Yalnız İsrail asıllı şarkıcı Linet paylaşımı ile tepkilerin odağı oldu.

İsrail asıllı şarkıcı Linet Hamas katildir dedi Gazze’deki katliama sessiz kaldı! Şarkıcı Linet’e tepki yağdı!

Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü anlatmaya kelimeler yetersiz kaldı. Kana doymayan İsrail, Gazze'de sivillerin tedavi gördüğü ve sığındığı hastaneyi vurdu. Yüzlerce sivile mezar olan hastanede ölenlerin çoğu çocuk ve kadındı.

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İsrail asıllı şarkıcı Linet Hamas katildir dedi Gazze’deki katliama sessiz kaldı! Şarkıcı Linet’e tepki yağdı!

Ünlü şarkıcı Linet, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir'' sözlerini alıntıladı. Ancak yüzlerce insanın öldüğü hastane katliamına ses çıkarmadı.

İsrail asıllı şarkıcı Linet Hamas katildir dedi Gazze’deki katliama sessiz kaldı! Şarkıcı Linet’e tepki yağdı!

Şarkıcı Linet'in bu vicdan dışı davranışına tepki yağdı.

İsrail asıllı şarkıcı Linet Hamas katildir dedi Gazze’deki katliama sessiz kaldı! Şarkıcı Linet’e tepki yağdı!

Katliama sessiz kalan Linet'e sosyal medya kullanıcılarından "Bu vicdansızlığı unutmayacağız" yorumları geldi.

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