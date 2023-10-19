İsrail asıllı şarkıcı Linet "Hamas katildir" dedi Gazze'deki katliama sessiz kaldı! Şarkıcı Linet'e tepki yağdı!

17 Ekim 2023 tarihin en kanlı günlerinden oldu... Katil İsrail, El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. 4 bin kişinin sığındığı, yüzlerce yaralının tedavi gördüğü hastane kan gölüne döndü. Çoğunluğu kadın ve çocuk olan 500'e yakın masum sivil katledildi. Dünyanın ölüm sessizliğine büründüğü kanlı soykırıma ülkemizden tepki yağdı. Sanat camiası da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" dedi. Yalnız İsrail asıllı şarkıcı Linet paylaşımı ile tepkilerin odağı oldu.