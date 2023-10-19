Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:28
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
07:40
İsrail asıllı şarkıcı Linet "Hamas katildir" dedi Gazze'deki katliama sessiz kaldı! Şarkıcı Linet'e tepki yağdı!
Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü anlatmaya kelimeler yetersiz kaldı. Kana doymayan İsrail, Gazze'de sivillerin tedavi gördüğü ve sığındığı hastaneyi vurdu. Yüzlerce sivile mezar olan hastanede ölenlerin çoğu çocuk ve kadındı. Dünyanın ölüm sessizliğine büründüğü kanlı soykırıma ülkemizden tepki yağdı. Sanat camiası da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" dedi. Yalnız İsrail asıllı şarkıcı Linet paylaşımı ile tepkilerin odağı oldu. Ünlü şarkıcı Linet, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir'' sözlerini alıntıladı. Ancak yüzlerce insanın öldüğü hastane katliamına ses çıkarmadı. Şarkıcı Linet'in bu vicdan dışı davranışına tepki yağdı.