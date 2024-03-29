Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
07:14
'Murat kardeşimin İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim' Orhan Gencebay: Bu şehri yönetmek uzmanlık gerektirir
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, geçtiğimiz gün usta sanatçı Orhan Gencebay ile iftara katıldı. İftarın videosu sosyal medyada gündem oldu desek yeridir. Özellikle de usta sanatçının Kurum için besteleyip hediye ettiği şarkıyı birlikte söyledikleri anlar... Gencebay'ı hem bu buluşmayı hem de belediye seçimlerini konuşmak için aradım.İşte Orhan Gencebay'ın açıklamaları...