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Haberler Galeri 'Murat kardeşimin İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim' Orhan Gencebay: Bu şehri yönetmek uzmanlık gerektirir
Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 07:14

'Murat kardeşimin İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim' Orhan Gencebay: Bu şehri yönetmek uzmanlık gerektirir

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, geçtiğimiz gün usta sanatçı Orhan Gencebay ile iftara katıldı. İftarın videosu sosyal medyada gündem oldu desek yeridir. Özellikle de usta sanatçının Kurum için besteleyip hediye ettiği şarkıyı birlikte söyledikleri anlar... Gencebay'ı hem bu buluşmayı hem de belediye seçimlerini konuşmak için aradım.İşte Orhan Gencebay'ın açıklamaları...

Tuba KALÇIK
’Murat kardeşimin İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim’ Orhan Gencebay: Bu şehri yönetmek uzmanlık gerektirir

"İstanbul çok önemli ve zengin bir şehir, böyle bir şehre ancak Kurum gibi başarılı bir isim yakışır" diyen Gencebay sözlerine şöyle devam etti:

’Murat kardeşimin İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim’ Orhan Gencebay: Bu şehri yönetmek uzmanlık gerektirir

"İstanbul dünyanın göz bebeği olan bir şehir. Bu şehri yönetmek de her açıdan uzmanlık gerektirir. Murat Kurum hem genç hem de çok yetenekli. Bakanlığı döneminde yaptıkları ortada. İstanbul'un sorunlarını yakından biliyor. Belediyecilik hizmet işidir. Murat kardeşimin İstanbul'a çok iyi hizmetler yapacağına inanıyorum.

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’Murat kardeşimin İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim’ Orhan Gencebay: Bu şehri yönetmek uzmanlık gerektirir

Bundan dolayı da onun için seçim şarkısı yaparak, kendisine hediye ettim. Cumhur İttifakı, İstanbul için çok doğru bir aday gösterdi. Vatana hizmettir asıl olan, insani değerlerle bunu yapmaktır önemli olan.

’Murat kardeşimin İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim’ Orhan Gencebay: Bu şehri yönetmek uzmanlık gerektirir

Bu ülkeye kim yarar sağladığıysa Allah ondan razı olsun. 65 yıldır ülke siyasetini yakından takip eden biri olarak şunu söyleyeyim, eskiden Türkiye şamar oğlanı gibiydi, şimdi ise dünyada söz sahibi olan bir ülke konumunda.

’Murat kardeşimin İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim’ Orhan Gencebay: Bu şehri yönetmek uzmanlık gerektirir

Bunu da yapan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ekibidir. Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi Cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun."

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